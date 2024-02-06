Bakan Kacır teknoparklara verilen dev desteği açıkladı

TÜ Yıldız Teknopark Maslak Yerleşkesi açılış programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşti. Programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Bakan Kacır, Teknopark ve girişimcilik ekosistemine dair önemli rakamları açıkladı.

“Teknopark firmalarımız 90 binden fazla Ar-Ge personeli istihdam ediyor”

Teknopark firmalarının sağladığı vergi muafiyetlerinin 184 milyar liraya ulaştığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 yıl önce sadece 2 olan teknopark sayısının şimdilerde 101’e yükselttiklerini ayrıca Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yürüten şirketlerinin sayısının 10 bin 178’e çıktığını belirtti. Bakan Kacır şöyle devam etti:

“Teknopark firmalarımız 90 binden fazla Ar-Ge personeli istihdam ediyor. Firmalarımızın yaptığı ihracat ise 10 milyar dolara ulaştı. Bugüne kadar kurduğumuz fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını sağladık. Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 152 milyon lirası 16 yatırım fonu aracılığıyla olmak üzere 182 girişime toplam 590 milyon lira yatırım yapılarak bir kaldıraç etkisi oluşturduk. Böylelikle bu girişimler toplam 23,1 milyar lira sermaye kaynağına erişti. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci desteğimiz ile 2 bin 293 teknoloji girişimi kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tech-InvesTR programında 4,6 milyar liralık fonu harekete geçirdik. Bugüne kadar 80 girişimi, bu fonlardan 1,7 milyar lira yatırım aldı.”

Kaynak: AA

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