Bakan Kacır müjdeyi verdi! Faizsiz 1 milyon lira verilecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Kasım ayı Meclis Toplantısı, ASO Hizmet Binası’nda ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlendi. Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye’nin hem bölgesinde hem de küresel ölçekte pek çok sorunla mücadele etme çabası içinde olduğunu belirterek, “Fakat Türk ekonomisi bütün bu zorluklarla baş edebilecek güçte olduğunu ispat etmiştir. Pandemiden bu yana küresel ekonomi yaklaşık yüzde 7 büyürken, Türkiye ekonomisi yüzde 20 büyümüştür. Son 12 çeyrektir ekonomimiz, üst üste büyüme trendini sürdürmektedir. Geçtiğimiz eylül ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına mukayese ettiğimizde yüzde 4’lük bir sanayi büyümesi gerçekleştirdik ve bu büyümeye yıllık yüzde 50,1 düzeyinde büyüyen yüksek teknoloji sektörleri öncülük ettiler. Bütün bunlar Ar-Ge ekosisteminin artık sanayinin yüksek teknoloji dönüşümüne lokomotif rol üstlenmekte olduğunu açıklıkla gösteriyor. İnşallah bu yolculuğa hep birlikte devam edeceğiz. Türkiye’yi üreten ama muhakkak katma değerli üreten, rekabetçi üreten bir ülke olarak kalkınma yolculuğuna devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinin etkisi ile farklı afetlerle mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlatan Kacır, “Bu hafta yine Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşadığımız olumsuz hava koşulları, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören KOBİ’lerimiz için KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı’nı başlatıyoruz. Daha önce yaşadığımız afetlerde olduğu gibi bu afet sonrasında da afetten etkilenen KOBİ’lerimizin yanında olacağız. Bu kapsamda Zonguldak Ereğli’de, Batman merkez, Diyarbakır Bismil, İstanbul Şile, Bursa Gemlik gibi afetten etkilenen bölgelerimizde hasar gören işletmelerimize destek olacağız. Hasarlarını belgeleyen ve ilgili komisyonlarca kayıt altına alınan KOBİ’ler, program kapsamında 1 milyon liraya kadar krediye faizsiz olarak erişiyor olacaklar. İlk 12 ayı geri ödemesiz, 24 ay vadeli olarak elde edebilecekleri bu kredinin işletmelerimizin zor günlerinde mücadelelerine katkı sunacağını umut ediyorum” dedi.

“Her şeyden önce sanayide teknoloji düzeyini ve verimliliği arttırmaya ihtiyacımız var”

ASO Başkanı Ardıç ise, yüksek teknolojili ürünlerde Türkiye’nin ihracatının yarıdan fazlasını savunma ve havacılık sanayilerinin oluşturduğunu belirterek, “Son yıllarda savunma ve havacılık sektöründe yaptığımız atılım hepimizin göğsünü kabartıyor. Fakat baktığımızda bu sektördeki toplam ihracatımız, mobilya sektöründeki ihracatımız kadar. Meyve ihracatımıza düzey olarak yakın. Ülkemiz bir sanayi ülkesi, ihracatımızın çok önemli bir kısmı imalattan oluşuyor. Buna karşın ihracat gelirlerimizle katma değeri düşük sektörlerdeki ithalatımızı karşılamakta bile zorluk çekiyoruz. Örneğin hububat ithalatımız, imalat ihracatındaki 96 fasıldaki ürün gruplarının 86’sının sektörel ihracatından daha yüksek. Hayvancılık ürün gruplarındaki ithalatımız birçok fasılda imalat ihracatımızdan daha fazla. Bu yılın ilk üç çeyrek verilerine göre ihracatımızın kilogram değeri 1,59 dolar düzeyinde. Bu değer on sene öncekiyle aynı. O halde her şeyden önce sanayide teknoloji düzeyini ve verimliliği arttırmaya ihtiyacımız var” dedi.

“Yeşil dönüşümün enerji geçişi ayağında çok başarılı bir grafik sergiliyoruz”

Türkiye’nin yeşil dönüşümü ıskalama şansı olmadığına dikkati çeken Ardıç, “Geç kalmak ise astarı yüzünden daha maliyetli bir durum. Yeşil dönüşümün enerji geçişi ayağında çok başarılı bir grafik sergiliyoruz. Türkiye, yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminde birçok gelişen ekonomiye göre iyi bir konumda. Türkiye, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor. Rüzgar türbinlerinde Avrupa'da dördüncüyüz. Enerji sektörü bugün en fazla yatırım yapılan alanların başında geliyor” diye konuştu.

“Ülkemiz üniversite öğrencisi sayısında ve nüfusa oranı bakımından Avrupa’da başı çekiyor, fakat genç işsizliğinde de ilk sıralardayız”

“Sanayide giderek büyüyen ‘işçisizlik’ ve işgücü piyasalarında giderek artan ‘mesleksizlik’ probleminin de işgücü ve eğitim politikalarıyla acilen ele alınması gerekiyor” diyen Ardıç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

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“Aslında sadece ülkemizde değil, birçok ülkede günümüzün en önemli sorunlarından biri, işgücü piyasasındaki ‘beceri uyuşmazlığı’dır. İşverenlerin talep ettiği beceriler ile işgücü arz eden kişilerin sahip olduğu beceriler eşleşmiyor. Bunun sonucunda aynı anda hem işsizlik hem de açık iş oranı yüksek oluyor. Ülkemizde dar tanımlı işsizlik yüzde 9, geniş tanımlı işsizlik yüzde 22 düzeyinde. Fakat şirketler uygulayıcı kadrolarda çok belirgin bir çalışan eksikliği yaşıyorlar. 2023 Küresel Yetenek Araştırması'na göre ülkemizde işverenlerin yüzde 72'si açık iş pozisyonlarını doğru becerilere sahip kişilerle doldurmakta zorlandıklarını bildiriyor. Bu durum üretim ve yatırım faaliyetleri için büyük bir engel teşkil ediyor. Ülkemiz üniversite öğrencisi sayısında ve nüfusa oranı bakımından Avrupa’da başı çekiyor. Fakat genç işsizliğinde de ilk sıralardayız. O halde bu durumu artık yeni bir yaklaşımla ele almamız gerekiyor. Üniversitelerin öğretim kalitesinin yükseltilmesi, içerik bakımından güncellenmesi ve kontenjanların işgücü piyasasındaki arz ve talep miktarları göz önüne alınarak düzenlenmesi şarttır.”

Toplantı, Bakan Kacır ve ASO Başkanı Ardıç’ın konuşmalarının ardından sanayi sektörü temsilcilerinin ve bakanlık bürokratlarının sunumları ile basına kapalı devam etti.