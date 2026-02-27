Bakan Kacır, İstanbul’da OSB başkanlarıyla bir araya geldi: İstanbul’u küresel ar-ge ve inovasyon merkezi yapacağız

Bakan Kacır’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) yöneticilerinin de katıldığı iftar programında, İstanbul’un rekabet gücünü artıracak, yüksek katma değerli üretimi teşvik edecek ve sanayisinin dönüşümünü hızlandıracak projeler ele alındı.

“İSTANBUL’U KÜRESEL BİR AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ.”

Kacır, programa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile birlikte, İTO ve İSO yöneticileri ile İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgelerinin başkanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldik. İftar sonrasında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, şehrimizin rekabet gücünü artıracak, yüksek katma değerli üretimi teşvik edecek ve sanayimizin dönüşümünü hızlandıracak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Finanstan lojistiğe, savunma sanayiinden teknoloji girişimciliğine uzanan geniş ekosistemiyle İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifi. İstanbul’u küresel ölçekte lider bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi haline getirmekte kararlıyız.”