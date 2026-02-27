  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan, Afganistan İslam devleti'ne "açık savaş" ilan etti! CHP'de kılıçlar çekildi! Parti içi onlarca isim kapı önüne konuldu! Okullar tatil! 4 ilde eğitime kar engeli META'dan ailelere "riskli arama" uyarısı! ‘Çocuğunuz yasaklı sitelere giriyor’ Tekne orucuna dahi tahammül edemeyen örümcek kafalıları okullardan şutlayın! Suça sürüklenen çocuk sayısında yüzde 17’lik artış! 27 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 27 Şubat 1644: Yahyâ Efendi'nin vefatı (Osmanlı Şeyhulislâmı, Şair) ABD Meclisi'nden Trump'a 'İran' freni: Tek imzayla savaş dönemi bitiyor! Cenevre’de nükleer diplomasisi: ABD ve İran arasında kritik uzlaşı sinyalleri
Gündem Bakan Kacır, İstanbul’da OSB başkanlarıyla bir araya geldi: İstanbul’u küresel ar-ge ve inovasyon merkezi yapacağız
Gündem

Bakan Kacır, İstanbul’da OSB başkanlarıyla bir araya geldi: İstanbul’u küresel ar-ge ve inovasyon merkezi yapacağız

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Kacır, İstanbul’da OSB başkanlarıyla bir araya geldi: İstanbul’u küresel ar-ge ve inovasyon merkezi yapacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) başkanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldi.

Bakan Kacır’ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) yöneticilerinin de katıldığı iftar programında, İstanbul’un rekabet gücünü artıracak, yüksek katma değerli üretimi teşvik edecek ve sanayisinin dönüşümünü hızlandıracak projeler ele alındı.

 

“İSTANBUL’U KÜRESEL BİR AR-GE VE İNOVASYON MERKEZİ HALİNE GETİRMEKTE KARARLIYIZ.”

Kacır, programa ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ile birlikte, İTO ve İSO yöneticileri ile İstanbul’daki Organize Sanayi Bölgelerinin başkanlarıyla iftar sofrasında bir araya geldik. İftar sonrasında gerçekleştirdiğimiz toplantıda, şehrimizin rekabet gücünü artıracak, yüksek katma değerli üretimi teşvik edecek ve sanayimizin dönüşümünü hızlandıracak projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Finanstan lojistiğe, savunma sanayiinden teknoloji girişimciliğine uzanan geniş ekosistemiyle İstanbul, Türkiye ekonomisinin lokomotifi. İstanbul’u küresel ölçekte lider bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi haline getirmekte kararlıyız.”

Bakan Kacır'dan tam bağımsızlık vurgusu! Kritik teknolojilerde yerli ve milli hamle kararlılığı
Bakan Kacır'dan tam bağımsızlık vurgusu! Kritik teknolojilerde yerli ve milli hamle kararlılığı

Gündem

Bakan Kacır'dan tam bağımsızlık vurgusu! Kritik teknolojilerde yerli ve milli hamle kararlılığı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23