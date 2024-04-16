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Teknoloji Bakan Kacır açıkladı: Bunu yapan 11 ülkeden biri olacağız
Teknoloji

Bakan Kacır açıkladı: Bunu yapan 11 ülkeden biri olacağız

Yeniakit Publisher
2024-04-16 00:30:00 -
Bakan Kacır açıkladı: Bunu yapan 11 ülkeden biri olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından İMECE uydusunun uzaydaki birinci yılını tamamladığını belirterek, Türkiye'nin dünyada bunu yapabilen 11 ülkeden biri olacağını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloki Bakanı Mehmet Fatih Kacır şu ifadeleri kullandı: TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve 15 Nisan 2023’te fırlatılan Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE uzaydaki birinci yılını tamamladı.

Yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra eden ve yaklaşık 700 kilometreden yüksek çözünürlükte görüntü almamıza imkân tanıyan, elektro-optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik bileşenlerini yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz İMECE Uydusu'nun göreve alınmasıyla Türkiye, uzay teknolojilerindeki yetkinliğini kanıtlamış oldu.

İnşallah 8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız.

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