Bakan Kacır: 590 milyon lira yatırım yaptık

Türkiye inovasyon haftası programı ödül törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Teknoloji ve inovasyon fonu, bölgesel kalkınma fonu, bölgesel girişim sermayesi fon çağrıları ve Bilişim Valisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 152 milyon lirası, 16 yatırım fonu aracılığıyla olmak üzere 182 girişime toplam 590 milyon lira yatırım yaptık. Bu fonlar, oluşturdukları kaldıraç etkisiyle girişimlerimizin 23 milyar lira sermaye kaynağına erişimini sağladı" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında Ödül Törenine katıldı. Sürdürülebilir ve Afet Yönetim Teknolojileri kategorilerinde başarılı olan 10 yarışmacıya ödülleri dağıtıldı. Ödül töreninde bakanlara Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe eşlik etti.

Ödül Töreni öncesi katılımcılara konuşma gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hayata geçirdiğimiz fonlar ve fonların fonu mekanizmaları ile girişimcilerimizin can suyu olan finansmana erişimini sağlıyoruz. Teknoloji ve inovasyon fonu, bölgesel kalkınma fonu, bölgesel girişim sermayesi fon çağrıları ve Bilişim Valisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile 152 milyon lirası, 16 yatırım fonu aracılığıyla olmak üzere 182 girişime toplam 590 milyon lira yatırım yaptık. Bu fonlar, oluşturdukları kaldıraç etkisiyle girişimlerimizin 23 milyar lira sermaye kaynağına erişimini sağladı. Tech-InvesTR programıyla 4 milyar liralık fonu harekete geçirdik. Bu bugüne kadar yüksek teknolojili alanlarda 73 girişim bu fonlardan 1,4 milyar lira yatırım aldı. AR-GE teşviklerimizden yüksek düzeyde yararlanan AR-GE merkezleri ve teknopark firmalarımız yaptığımız zorlayıcı düzenlemeler çerçevesinde teknoloji girişimlerine 725 milyon lira finansman sağladı. Kurduğumuz teknoparklar kuluçka merkezleri gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Sayıları Bin 600’ü aşan AR-GE ve tasarım merkezleri 272 binden fazla AR-GE personeli ve 101 teknopark Ar-Ge İnovasyon ve girişimcilik ekosistemimizin temelinde yer alıyor. Bugüne kadar teknoparklarımızda gerçekleştirilen yurt içi satışlar 318 milyar liraya, ihracat 10 milyar dolara erişti. AR-GE ve tasarım merkezlerimizin yararlandıkları destek tutarı 200 milyar liranın üzerinde" diye konuştu.

"21 yılda ar-ge harcamaları 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi"

Bakan Kacır, "Son 21 yılda TÜBİTAK'la başta sanayicilerimiz, akademisyenlerimiz, bilim insanlarımız olmak üzere AR-GE, İnovasyon ve girişimcilik ekosistemimizde 140 milyar liranın üzerinde destek verdik. TÜBİTAK Bireysel genç girişimci desteğimizle bu topraklarda 2 Bin 277 teknoloji girişiminin kurulmasına vesile oldu. KOSGEB'de yürüttüğümüz AR-GE ve inovasyon programlarımızla bugüne dek 7 bin kobimizin 4 milyar liraya yakın bir kaynağa erişimini sağladık. Yüksek teknoloji üreten bir ülke olmak ve cari açığı kalıcı olarak düşürebilmek için teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını hayata geçirdik. Böylelikle ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacak fikirden ürüne uçtan uca bir destek mekanizması oluşturduk. Bugüne kadar hamle programımızla orta yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerde 60 milyar liradan fazla yatırımın önünü açtı. Program kapsamında önümüzdeki dönemde yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler başlığı altında yeni bir çağrıya çıkacağız. Tüm bu gelişmeler ışığında son 21 yılda Türkiye'de AR-GE harcamaları 1,2 milyar dolardan 12 milyar dolara yükseldi. Özel sektörün AR-GE harcamalarındaki payı yüzde 29’dan yüzde 61’e yükseldi. 2002’den bu yana ülkemizde bir yılda gerçekleşen yerli patent başvurusu sayısı 414’ten 9 bin 9’a, yerli patent tescillerinin sayısı sadece 73’ten şimdi 3 bin 407’ye yükseldi. Dünyada yerli patent başvurularında 13’üncü sıradayız. Küresel inovasyon endeksinde son 3 yılda 12 basamaktaki iyileşme göstererek ki bunda TİM yönetiminin çok önemli katkıları oldu. 2023 raporunda 39’uncu sıraya gelmiş olduk. Tüm bunları yüksek teknoloji ve inovatif yaklaşımlara kıymet vererek başardık" İfadelerini kullandı.

"Bu coğrafyada güçlü olacağız"

Genç girişimcilere yurt dışındaki eğitimi sırasında yaşadıklarını anlatan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasının son bölümünde "Ülkemiz gelişiyor, güçlü bir Türkiye var, yapılan sanayi ve inovasyonu sayın bakanımıza bıraktım. Ben biraz daha Türkler ne yapmalı, Çılgın Türkler nasıl olur? Onu anlatmaya çalıştım. Hayat böyle, biz Çılgın Türkleriz her şeyi yaparız. Biz kendimize güveniriz, biz hayatı severiz. Bizim enerjimiz yüksek, umudumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nda yolumuza güçlü şekilde devam edeceğiz. Bu coğrafyada güçlü olacağız. Gençlerimize güveniyoruz, mühendislerimize, doktorlarımıza güveniyoruz. İhracatçılarımıza, iş adamlarımıza güveniyoruz. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak ve şunu söylüyorum inovasyona devam, hayata devam, enerjiye devam, bu ülkeyi sevmeye devam. Bu coğrafyada güçlü olacağız, ülkemizi seviyoruz, sizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sporda da başarılar var, Avrupa Futbol şampiyonasında genç ve enerjik Milli takımımızın başarılarını Almanya’da izlemeye devam ediyoruz. Voleybolcularımızı olimpiyatlarda izlemeye devam ediyoruz. İnovasyon haftanız kutlu olsun, araştırmaya, geliştirmeye devam. İHA’larla, SİHA’larla Türk mühendisleriyle yapay zekayla, uzmanlarla, mühendislerle sizleri seviyoruz" şeklinde konuştu.

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