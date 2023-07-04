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Ekonomi Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama
Ekonomi

Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-07-04 12:15:00 -
Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara ilişkin olarak "Zam çalışmaları sürüyor, kimsenin mağdur olmaması için kapsamlı düşünülüyor" dedi.

Gözler memur maaşlarına zam için Meclis’te yapılacak düzenlemeye çevrilirken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin açıklamalar yaptı. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, “Yoğun bir mesai harcanıyor. Kimsenin mağdur olmaması için çok kapsamlı düşünülüyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak” dedi. Işıkhan, şunları kaydetti:

MEMUR MAAŞLARINA ZAM

“Yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı’nın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce. bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli.Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MEMUR VE EMEKLİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun taktirine sunacağız" dedi.

 

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Yorumlar

Hakan

Her şeye % 100 zam yapılıyor.Serbest piyasa ama ne hikmetse ev kıralarında % 25 den fazlası olmaz deniyor.Hiç mi ev sahiplerinin hakkını savunan yok.2-3 MİLYONLUK EVDE HALA 1200 LİRA KİRAI ÇOK DİYENLER VAR.yAZIK DEĞİLMİ.Parasını faize değilde emlağa yatıran ne suç işledi acaba.
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