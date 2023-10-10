Bakan Işıkhan’dan ikramiye açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşmasından öne çıkanlar: 5 bin lira tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak.

Bakan olarak, emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleyeceğimiz projelere adım atmak istiyoruz.

Bazı protokoller yapacağız yerel yönetimlerle; kamu yararına çalışma programı dediğimiz, park ve bahçelerde çalıştırılması, kültür sanat etkinliklerinde daha indirimli yararlanmaları konusunda.

Bizler uzun yıllar çalışıyoruz, milletimizin kalkınması noktasında herkesin bir çabası var. Emekli hazırlık programlarında biz daha sağlıklı yaşlanmaları için, emekliliği yaklaşmış olan personelimizi alacağız eğitimlerde bulunacağız.

İşsizlikle mücadele

Bizim temel hedefimiz, işsizlikle mücadele. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Orta Vadeli Program hedeflerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz. Temel hedefimiz istihdamımızı güçlendirmek. İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile personeli kendisine kazandırıyor.

Ev hanımlarına emeklilik

Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

Kamu çalışanlarına destek

Tüm kamu görevlilerimize yaklaşık yüzde 50’ye yakın bir iyileştirme yapılacak. Emeklilerimiz, çalışanlarımız iş verenlerimiz enflasyonla karşı karşıya kaldıklarında bir tahribata uğramayacak. Enflasyona ezdirmeme politikası Cumhurbaşkanımızın önceliği.

EYT

EYT kapsamında 2 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı, 250 bin kişinin de emeklilik süreci devam ediyor.

BAĞ-KUR, SSK prim eşitlemesi

Çalışmalarımıza başladık, bütçe arttıkça biz de vatandaşlarımıza verilen tüm sözleri yerine getireceğiz.

Kıdem tazminatıı fonu

Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok, işçi ve işçi temsilcilerimiz müsterih olsunlar.