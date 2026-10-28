Avrupa’dan Putin’e 15 ay sonra ilk telefon!

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasıyla başlayan savaş beşinci yılına yaklaşırken ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimlerinin ardından Avrupa ülkeleri de Rusya ile doğrudan temas kurdu. Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Avrupa ile Moskova arasında 15 aydır süren sessizliği bozan görüşmede, savaşın bir an önce sona erdirilmesi ele alındı.

ZELENSKİ’YE BİLGİ VERİLDİ

Görüşmenin ardından açıklama yapan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, temasın tüm Avrupa Birliği adına değil, iki ülkenin kendi inisiyatifiyle gerçekleştiğini vurguladı. Rusya ile sınırı bulunan iki Avrupa ülkesi sıfatıyla gerilimin tırmandırılmaması gerektiğinin altını çizen Stubb; savaşın tüm Avrupa güvenliğini tehdit ettiğini, olumsuz sonuçlarının ise nesiller boyu sürebileceğini ifade etti. Fin lider, görüşmeye ilişkin, tüm konuları açık ve net bir şekilde karşı tarafa ilettiklerini belirterek görüşme öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye de bu bilgi verdiklerini de aktardı. Stubb ayrıca önümüzdeki ay Abu Dabi’de yapılması planlanan ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakere süreciyle ilgili Zelenski’nin mesajını da adrese ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan gelen sürpriz telefon görüşmesine ilişkin Moskova’dan da bir açıklama yapıldı. Görüşmede Rusya lideri Putin’in ilettiği mesajlar özetlenerek “Putin, çatışmanın ortaya çıkmasına yol açan temel nedenleri yeniden sıralamış; Ukrayna ihtilafında adil ve kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için Rusya’nın yasal çıkarlarının korunması gerektiğini vurgulamıştır.

PUTİN AVRUPA’YI SUÇLADI

Vladimir Putin ayrıca, Avrupa ülkeleri ile Batılı askeri ittifak NATO’nun bugüne kadar açıkça Rusya’ya karşı düşmanca bir tavır sergileyerek savaşın uzamasına önayak olduğunu belirtmiştir” denildi.

Öte yandan Kremlin danışmanı Yuri Uşakov dün akşam yaptığı açıklamada, Putin’in Avrupalı liderlerle dün gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Ukrayna lideri Zelenski’nin yüz yüze müzakere talebini Moskova’da değerlendirmeye hazır olduğunu ve Moskova’da güvenliğinin sağlanacağını söylediğini bildirdi.

KREMLİN’DEN TOPRAK TAVİZİNE YEŞİL IŞIK

ABU Dabi’de yapılması planlanan üçlü zirve öncesinde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın toprak tavizi verebileceğini söyledi. Rus yetkili, “Kurulacak üçlü masada, önceki süreçlerden farklı olarak tarafların karşılıklı birtakım toprak tavizleri vermesi de sözkonusu olabilir” ifadelerini kullandı. Peskov, görüşmelerin gizlilik içinde yürütülmesinin sürecin başarısı açısından kritik olduğunu ekledi. Putin daha önce Ukrayna’nın Lugansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya toprağı olduğunu ve geri verilmeyeceğini ilan etmiş; Kırım’ı ise 2014 yılında ilhak etmişti.