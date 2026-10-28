AJet'ten Cumhuriyet kampanyası: 29 Ekim'de yüzde 29 indirim

Yurt içinde 40 noktaya seferleri olan AJet, Cumhuriyet'in 103. yıl coşkusuna ortak olmak için yurdun dört bir yanına uçuşlarda geçerli indirim kampanyası yaptı. İndirimli biletler, 28 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00'den 29 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar "29EKIM" kodu kullanılarak satın alınabilecek.

Yalnızca AJet Mobil uygulama üzerinden alınacak indirimli biletler, 23 Kasım 2026 - 28 Şubat 2027 tarihleri arasında, 25 Aralık 2026 - 3 Ocak 2027 ve 22 Ocak - 7 Şubat 2027 tarihleri arası hariç olmak kaydıyla, seyahatlerde kullanılabilecek.

AJet'in 'Basic' biletlerde geçerli Cumhuriyet Bayramı kampanyasında, tüm koltuk seçimleri de yüzde 29 indirimli olarak satışa sunuldu.