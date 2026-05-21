Bakan Işıkhan sosyal medyadan duyurdu Bayram öncesi hesaplara yatacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği'ni öne alarak, Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız. Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz. Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemelerini ise PTT aracılığıyla yapacağız" ifadelerine yer verdi.