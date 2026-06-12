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Gündem Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'nin geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi
Gündem

Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'nin geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Bakan Işıkhan duyurdu! SGK'nin geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 32 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

SGK'nin geri ödeme listesine 32 ilaç daha eklendi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla 32 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 21'i yerli üretim olan ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli kapasitemizi güçlendiriyor, vatandaşlarımızın tedavi imkânlarına ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."

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