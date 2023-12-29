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Ekonomi Bakan Işıkhan açıkladı! 5 bin TL ne zaman ödenecek
Ekonomi

Bakan Işıkhan açıkladı! 5 bin TL ne zaman ödenecek

Yeniakit Publisher
2023-12-29 09:20:00 - 2023-12-29 09:25:14
Bakan Işıkhan açıkladı! 5 bin TL ne zaman ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma (bugün) hesaplara yatırılacak" dedi.

Çalışan emeklilere yapılacak 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde tarih belli oldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödemelerin bugün banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini de içeren ekonomi ağırlıklı torba kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası 4 milyon 680 bin emekliye ikramiye yatırılacak.

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