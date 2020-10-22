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Gündem Bakan Hulusi Akar'dan son dakika S-400 açıklaması!
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan son dakika S-400 açıklaması!

S-400'ler konusunda açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 08:41:00 - 2020-10-22 09:09:25
Bakan Hulusi Akar'dan son dakika S-400 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400'lerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında, "NATO'nun komuta ve kontrol altyapısına entegre edilmeyecek. Türkiye NATO üyelerinden beklenen tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şöyle:

Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır

S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

(Yunanistan’ın elinde bulunan Rus S-300’ler) “S-400’ler milli sistemde müstakil olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

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