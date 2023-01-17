  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

﻿AB, temiz yeşil sanayi teknoloji yatırımlarına dev yardım planı: Temiz enerji 650 milyar dolara ulaşacak!

Altın, elmas, petrol fışkıran Afrika ülkeleri Türkiye'yi bölgeye davet etmişti! Bunu duyan komşudan sinsi adım

İmamoğlu'nun yargılanacağı davada! Kirli çamaşırlar ortaya döküldü!

Bir bölgede daha petrol müjdesi! Vali duyurdu: Sondaj başladı

Diyarbakır annelerinin simge ismi Hacire Akar’ın teslim olan oğlu intihar etti: ‘HDP'liler baskıyla ölüme sürükledi'

Aman Temel bey duymasın! Dev projede son viraj

John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek! Erdoğan’a karşı konulmazsa işler kötüye gidecek

Adana'da 'petrol yok' diye kapatılan kuyuyla ilgili muhtardan flaş sözler: Onlar kapattı

Ne hallere düştü! Ali Babacan’a komünist marşı hediyesi

M. Kemal'in arkasına saklanan tv100'ün sahibi bakın kim?
Siyaset Bakan Hulusi Akar'dan kritik temas
Siyaset

Bakan Hulusi Akar'dan kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çekya Başbakanı Petr Fiala ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 20:07:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan kritik temas

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag’da, Savunma Bakanlığının ardından Parlamento binasına geçerek Başbakan Fiala ile bir araya geldi.

Görüşmede Akar tarafından iki ülke arasında başta savunma sanayi ve askeri eğitim olmak üzere işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bakan Akar ayrıca ülkenin önemli savunma sanayi şirketlerinden Omnipol’a giderek çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ziyaretinde Akar’a Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşlik etti.

Çekya'ya 14 sene sonra savunma bakanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Bakan Akar, Prag'da Türk vatandaşların yakın ilgisiyle de karşılaştı. Kentteki Türkler Akar'la sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23