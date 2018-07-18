Bakan Hulusi Akar'dan bedelli askerlik mesajı
Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'ye sunulan "Bedelli Askerlik Yasa Teklifi"ne ilişkin, "Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadesini kullandı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 19:02
Akar, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından kanun teklifine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Akar, paylaşımda, "Bedelli askerlik yasa teklifi yüce Meclisimize sunulmuştur. Vatanımıza, milletimize ve gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
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