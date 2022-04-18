Bakan Hulusi Akar duyurdu: Milli Muharip Uçak gelene kadar onlar kullanılacak

Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, dünyanın ilgisinin Rusya-Ukrayna savaşında olduğu bir anda Yunanistan'a net mesajlar verdi.

Bakan Akar, Yunanistan'ın son zamanlardaki provakatif eylem ve söylemlerine dikkat çekerek, "Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimize yönelik herhangi bir oldubittiye de asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyor, altını kalın olarak çiziyoruz" dedi.

Beyhude gayretler

Milli Savunma Bakanı Akar, aralarında TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in de bulunduğu bir grup gazeteciyle sohbet etti.

Bakan Akar, Yunanistan'da bazı siyasilerin provokatif söylemleri, "hukuk dışı" eylemlerinin devam ettiğine dikkat çekti. Akar, "Bir tarafta ittifaklar peşinde koşuyor diğer taraftan silahlanma gayreti içinde. Bunların hepsi beyhude gayretler. Bu işin bir matematiği, mühendisliği var, bu açıdan bakıldığında Türkiye'ye karşı ise bunların hiçbir kıymet-i harbiyesi yok" diye konuştu.

Bakan Akar, "Bunların yanı sıra Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Kıbrıs'ta hak, alaka ve menfaatlerimize yönelik herhangi bir oldubittiye de asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini istiyor, altını kalın olarak çiziyoruz" dedi.

Ortak riskler var

Milli Savunma Bakanı Akar, "Biz Yunanistan ile komşuyuz, müttefikiz. Bununla birlikte iki ülkeye karşı ortak riskler ve tehlikeler var. Bunlar neler? Mülteciler, Kovid, terör var. Bu gerçekleri düşünüp kurguyu buna göre yapmak gerekiyor. Biz, samimi, şeffaf, açık bir diyalog sistemi kuralım diyoruz" diye konuştu.

Bakan Akar, bu kapsamda güven artırıcı toplantılar kapsamında Atina'da 2, Ankara'da ise 1 toplantı yapıldığına dikkat çekti. Akar, "Dördüncü toplantı için Ankara'ya gelmelerini bekliyor, onları davet ediyoruz. Biz Ege'nin dostluk denizi olmasını istiyor, tüm zenginliklerin ortak, adil paylaşımı diyoruz" dedi.

Bakan Akar, sınır güvenliği konusunda algı operasyonlarına da bir anlamda cevap verdi. Bakan Akar, hudut güvenliği konusunda şu bilgiyi verdi:

"Hudutlarımız birlik sayısı ve fiziki koruma tedbirleri bakımından Cumhuriyet tarihinin en üst düzeyinde korunuyor. Fiziki koruma tedbirleri kapsamında hendekler, duvarlar, tel örgüler var. Bunun dışında yollar yapıldı. Gece görüş sistemleri teçhiz edildi. Mehmetçik büyük bir sorumluluk taşıyor. Beklediğimiz tek şey emeğe, fedakarlığa saygı gösterilmesi Biz sadece bunu istiyoruz. 1 Ocak'tan itibaren büyük bir başarıyla tüm sınırlarımızda 1725 kişi hudutlarda yakalandı, 118 bin 496 kişi geçmeden engellendi. Bunlardan 152'si teröristti."

Ukrayna'da 2 uçağımız var

Bakan Akar şunları söyledi:

"Ukrayna'da insanî yardım konusunda biz bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Oradaki insani durumun kötüleşmesinden üzüntü, endişe duyuyoruz. Bunun önlenmesi, sivil can kayıplarının sona erdirilmesi, sıkıntılı bölgelerden sivillerin tahliyesi için acil ateşkes diyoruz.Türkiye olarak biz BM yaptırımlarına uyuyoruz. Yaptığımız tüm hareketleri teenni ile usulüne uygun olarak kırmadan, dökmeden gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Mevcut durumda ihtiyatlı bir iyimserliğimiz var, müzakereleri de yakından takip ediyoruz. Bizim Ukrayna'da insani yardım için giden iki A400M uçağımız var. Boryspil Havaalanı'nda bekliyor. Uçaklarımızın bir an önce Türkiye'ye dönmesi için koordinasyona temaslara devam ediyoruz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mariupol'deki Türklerle birlikte sivillerin tahliyesi için temaslarımızı sürdürüyoruz. Bazı tahliyelerle birlikte oradaki Türk sayısının azaldığını biliyoruz. Son aldığımız bilgiye göre, Mariupol'de camiye ulaşıldı ancak camide kimsenin olmadığı ifade edildi, bu geçen sürede vatandaşlarımızın bireysel olarak kentten çıkmış olmalarının veya civardaki diğer sığınaklara geçmiş olmalarının ihtimal dâhilinde olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Dışarıdan mayın gemisi istemiyoruz

Bakan Akar Karadeniz'deki mayınlarla ilgili şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri olarak mayın avlama konusunda çok güçlüyüz. Bu çerçevede 3 mayın gemimiz İstanbul Boğazı ötesinde görev yapıyor. Biz başlangıçtan beri Montrö'yü vurguluyoruz. Bu sadece bizim için değil tüm Karadeniz ülkeleri için önemli. Buraya dışarıdan mayın arama gemileri dahi gelsin istemiyoruz. Bölgesel sahiplik ilkesi, kıyısı olan ülkelerin duruma hâkim olması kapsamında buradaki dengenin bozulmamasını istiyoruz. Burada denge bozulursa olayların kontrolden çıkma olasılığı çok yüksek. Karadeniz'i bir rekabet ortamına dönüştürmeyelim bizim açıkça söylediğimiz şey bu. Karadeniz sahiplik ilkesi çerçevesinde sulhu sükûnu devam ettirsin. Geçen hafta Bulgaristan, Romanya, Polonya, Ukrayna Savunma Bakanları ile altılı görüşme yaptık. Yine İstanbul'da İngiltere, İtalya Savunma Bakanları ile üçlü görüşme gerçekleştirdik. Tüm bu hususları bu toplantılarda detaylı olarak aktarma fırsatını bulduk."

Milli Muharip Uçak'a kadar F-16

Bakan Akar, ABD'den F-16 alımıyla ilgili şunları söyledi:

"Yabancı Askeri Satışlar kapsamında süreci başlattık. Buna uygun olarak devam ediyor süreç. Konuya ilişkin Kongre'den gelen bir soruya ABD Dışişleri Bakanlığı bir mektupla yanıt verdi. Bizim basınımızda da yer alan mektup konusu bu. Söz konusu mektupta bazı olumlu unsurlar olmakla beraber ihtiyatlı olmak lazım. Bu bir süreç, temennimiz bunun olumlu sonuçlanması. Milli Muharip Uçağımız hayata geçene kadar F-16'ların bizim ihtiyacımızı karşılayabileceğini değerlendiriyoruz."