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Gündem Bakan Hulusi Akar duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Gündem

Bakan Hulusi Akar duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıl başından beri Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:22:00 - 2021-07-26 17:27:35
Bakan Hulusi Akar duyurdu! İşte etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, senenin başından bu yana Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Akar, Fırat Kalkanı bölgesinde iki askerin şehit edildiği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Akar, "Bu yılın başından itibaren Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 1581 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

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