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Siyaset Bakan Hulusi Akar duyurdu: En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz
Siyaset

Bakan Hulusi Akar duyurdu: En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus limanlarında bekleyen Türkiye'ye gelecek ticari gemilerle ilgili önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 13:10:00 -
Bakan Hulusi Akar duyurdu: En kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyoruz

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yönelik soru üzerine Akar, "Sayın Şoygu ile olumlu, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birinci konu genel anlamda ateşkesin bir an önce gerçekleştirilmesi, barış ve huzurun gelmesi, diğer taraftan da Türkiye'nin Ukrayna'daki iki uçağının güvenliği. Aynı zamanda Rus limanlarında gemilerimiz var. Onların da bir an önce daha önce planlandığı şekliyle güvenli bir şekilde Türkiye'ye gönderilmesi, gelmesi. Önümüzdeki saatlerde, günlerde bu konularda olumlu gelişmeler bekliyoruz." diye konuştu.

Söz konusu gemilerin Türkiye'ye gelirken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde olup olmayacağına yönelik soruya Akar, "Bu aşamada buna gerek yok. Ticaret gemilerinin gelmesi konusunda gerekli güvenliği Rusya tarafı sağlayacak." karşılığını verdi.

Hulusi Akar, "Bir takvim var mı?" sorusunu "Mümkün olan en erken zamanda." diye yanıtladı.

Gemilerin sayısına yönelik soru üzerine de Akar, "Ticari olarak daha önce anlaşması yapılan bir miktar gemi var. Onun dışında hem Rus hem Ukrayna limanlarında Türk bandralı gemiler var. Onlar Rus limanlarındakilerle ilgileniyorlar. O konuda gayet yapıcı, olumlu cevaplar aldık." dedi.

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