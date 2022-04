Bakan Hulusi Akar: Bunlar asla kabul edilemez

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine ilişkin, "Mescid-i Aksa'nın statüsü ve maneviyatı ile Müslümanlara yönelik tahrik ve müdahaleleri kabul edilemez buluyor, kınıyoruz. Filistin'in ve Filistinlilerin haklı davalarında dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız." dedi.

Akar, Uludağ Üniversitesinde düzenlenen "Krizde Savunma ve Güvenlik" konulu konferansta yaptığı konuşmada, küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemde güvenlik ortamının yeniden şekillendiğini, güç dengeleri, aktörler ve rollerin sürekli değiştiğini belirtti.

Savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında İsveç'te aşırı sağcı bir siyasetçinin Müslümanların bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna da değinen Akar, şöyle devam etti:

"Küresel sorunların giderek büyüdüğü bu dönemde son olarak Müslümanlar için ayrı bir önemi olan ramazan ayında, İsveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim yakılmıştır. Bu olay ahlaksızlıktır, aşırılıktır. Bu tür provokatif eylemler, bir dinin kutsal saydığı değerlere hakarettir. Bunlar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyoruz. Yetkilileri, bu tür nefret suçlarının yaşanmasına göz yummamaya ve bir daha böyle olaylar yaşanmaması için gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz."

"Filistin'de son dönemde yaşanan gerilimden endişe duyuyoruz"

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerine yönelik ise Bakan Akar, "Filistin'de son dönemde yaşanan gerilimden endişe duyuyoruz. Özelikle bu hassas dönemde Mescid-i Aksa'nın statüsü ve maneviyatı ile Müslümanlara yönelik tahrik ve müdahaleleri kabul edilemez buluyor, kınıyoruz. Filistin'in ve Filistinlilerin haklı davalarında dün olduğu gibi bugün de yanlarındayız." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece kendi güvenliğini sağlamak için değil, aynı zamanda hem bölge ve dünya barışına katkı hem de dost ve müttefiklerinin güvenlik ve huzuru için her türlü gayreti gösterdiğini aktaran Akar, şunları söyledi:

"Karadeniz'de de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımız devam ediyor. Bu çerçevede Ukrayna'daki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Öncelikle Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Her fırsatta daha fazla can kaybı yaşanmaması ve bir an önce huzur ve istikrarın temini için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu vurguluyoruz. Ukrayna'daki vatandaşlarımızın ve sivillerin, masum insanların bölgeden güvenli bir şekilde tahliyesi için gemi dahil her türlü desteği sağlayabileceğimizi başlangıçtan itibaren ifade ettik. Gemilerimizin giderken insani yardım götürmesi de planlanmıştır."

"Temaslarımız sürüyor"

İnsani yardım götürdüğü Ukrayna'da hava sahasının kapatılması üzerine kalan TSK'ya ait iki nakliye uçağının durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Akar, "Ukrayna'da bulunan A400M uçaklarımız ile ticari gemilerimizin de Türkiye'ye emniyetle intikalleri için koordinasyonumuz devam etmektedir. Bu faaliyetlerden sorumlu Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ve karargahları ile her seviyede muhataplarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

İstanbul Boğazı açıklarında imha edilen mayınlara yönelik ise Bakan Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Bölgedeki istikrarın sürdürülebilmesi ve herhangi bir tırmanmaya sebebiyet vermemek için mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız, İHA'larımız, helikopterlerimiz ve diğer unsurlarımızla sürüklenen mayınlarla ilgili de gerekli tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. Bu mayınların nereden geldiği ve kaynağına yönelik çeşitli iddialar mevcut. Tüm ihtimalleri değerlendirerek konuyu hassasiyetle inceliyoruz. Karadeniz'de çok önemli bir denge, güvenlik ve istikrar unsuru olan Montrö'nün ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması da dahil, üzerimize düşen her türlü gayreti bugüne kadar gösterdik. Gayretlerimiz bundan sonra da devam edecek. Temennimiz bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır. Özellikle belirtmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna başta olmak üzere küresel ve bölgesel barış için diplomatik alanda nasıl cansiperane bir mücadele verdiğini tüm dünya hayranlıkla takip etmektedir."

Öte yandan Bakan Akar'a konuşması öncesinde Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz tarafından uluslararası ilişkiler alanında fahri profesörlük unvanı takdim edildi.

Üniversite senatosu tarafından alınan söz konusu karar için teşekkür eden Bakan Akar, "Şahsıma tevdi edilen fahri profesörlük payesini de kahraman ve fedakar silah arkadaşlarım adına alıyor, tüm şehit ve gazilerimize ithaf ediyorum" diye konuştu.

Konferansın ardından Akar, şehit aileleri, gaziler ve gençlerle iftar yaptı.