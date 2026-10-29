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Gündem Bakan Gürlek'ten '29 Ekim' mesajı! ‘Türkiye Yüzyılı’ için var gücümüzle çalışacağız!
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Bakan Gürlek'ten '29 Ekim' mesajı! ‘Türkiye Yüzyılı’ için var gücümüzle çalışacağız!

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Bakan Gürlek'ten '29 Ekim' mesajı! ‘Türkiye Yüzyılı’ için var gücümüzle çalışacağız!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.Gürlek, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümünü, milletimizin birlik ve beraberliğinden aldığımız güçle büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İstiklal Mücadelemizin en büyük kazanımı olan bu eser, milli egemenliğimizin, hür ve bağımsız yaşama irademizin ve tam bağımsız Türkiye idealimizin en güçlü teminatıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimizin istiklali ve istikbali uğruna verdiği mücadelenin mirasına sahip çıkarak 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışıyla birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğiz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi daha güçlü, daha huzurlu ve daha müreffeh yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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