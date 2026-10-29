  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yemeksepeti'nin eski sahibi Aydın'a ‘çirkin’ tehdit! 1 milyon avro vermezsen çocuğunu öldürürüz! Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte! Militaire 'deprem' diyerek duyurdu: 32 ülke Türkiye'ye 'evet' dedi ve büyük tokadı yedik Selvi, maaş artışıyla ilgili son kulisleri yazdı! Emekliye müjde için hava olumlu Fenerbahçe’de ‘Kocaman’ kriz! ‘O isim giderse gelirim’ şartı! İspanya'da polisle göstericiler çatıştı! Tren faciası sonrası Madrid karıştı Açıklamaları dünyayı sarstı: Başkente 600 İHA ile devasa saldırı! Bugüne kadar ismi telaffuz bile edilmemişti: Araplar, Türkiye'nin S-400'leri vereceği ülkeyi açıkladı Rusya çok konuşulacak gelişmeyi duyurdu: Türkler hisse almak istiyor Milli hızlı trenin test sürüşünü Bakan Uraloğlu yaptı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte!

Döviz piyasasında 29 Ekim Perşembe günü hareketli başladı.

#1
Foto - Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte!

Piyasadaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar ve vatandaşlar güncel kurları takip etmeyi sürdürürken, dolar günü düşüşle, euro ise yükselişle açtı. İşte 29 Ekim 2026 itibarıyla güncel dolar ve euro fiyatları...

#2
Foto - Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte!

DOLAR NE KADAR? Alış (TL): 49,8246 TL Satış (TL): 49,8441 TL

#3
Foto - Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte!

EURO NE KADAR? Alış (TL): 55,6239 TL Satış (TL): 55,7174 TL

#4
Foto - Euro yükselişe geçti, dolar düşüşte!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı
Siyaset

Ebru Eroğlu’nun babası üzerinden algı operasyonu! Muhalefetin yalan rüzgarı elinde patladı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kanunsuz kılıç çatma eylemi ve vesayet odaklarını aratmayan darbe çığırtkanlığı söylemleri nedeniyle Tür..
Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!
Dünya

Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!

Kandan beslenen İsrail'de yapılan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Hazır mısınız kahkahaya? İşte Bülent Arınç'ın 'objektif' dediği isim
Gündem

Hazır mısınız kahkahaya? İşte Bülent Arınç'ın 'objektif' dediği isim

Bülent Arınç şaşırtmıyor. Arınç son olarak İsmail Saymaz'ı sahiplendi. Saymaz'ın objektif olduğunu iddia eden Bülent Arınç, durumu "trajik" ..
Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Macron'a sürpriz davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Erdoğan, Macron’u Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zi..
Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu!
Gündem

Afiş rezaletini Akit gündeme getirmişti: ADD’nin ‘Otelci’ skandalı için suç duyurusu!

Siyasi varlıklarını Mustafa Kemal ismine borçlu olan ve Atatürk istismarcılığından nemalanan Kemalistler bu defa fena çuvalladı. Akit’in gün..
İşte İsrail'de sandıktan çıkan ilk sonuçlar
Dünya

İşte İsrail'de sandıktan çıkan ilk sonuçlar

Oy kullanma işleminin sona erdiği İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre, sıralama şöyle...

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23