29 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٣٨) وَالَّذٖینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَࣕ وَاَمْرُهُمْ شُورٰى بَیْنَهُمْࣕ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَۚ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(38) Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar.

İşleri de aralarındaki danışma ile yürür.

Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar.



(Şûrâ Suresi, 26/38) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Bireylerinin çoğu, başta inanç alanı olmak üzere birçok konuda bağnaz bir tutum sergiledikleri ve karanlık bir zihniyeti temsil ettiği için Câhiliye toplumu olarak nitelenen sosyal yapıda köklü bir değişim meydana getirerek insanlık için örnek bir nesil ortaya çıkarmayı hedefleyen Kur’an, bu âyetlerde, daha Mekke dönemindeyken, imanın aksiyona dönüşmesini istemekte, kişinin hem Allah’a karşı vecîbelerini yerine getirirken hem de başkalarıyla ilişkilerini düzenlerken vazgeçemeyeceği bazı hayat düsturları vermektedir. Her şeyden önce insan bu dünyada sahip olduğu imkânlara kendi hünerinin ürünü olarak bakmamalı, bunların kendisine “verilmiş” olduğunu iyi kavramalı, bunların geçici, Allah katındakilerin ise kalıcı olduğunu, kalıcı nimetleri hak etme yolunun da imandan ve Allah’a dayanıp güvenmekten geçtiğini unutmamalıdır.



Bu yolda güvenli bir yürüyüş için esas alınması gereken bazı ilkelere 37-39. âyetlerde, övgüye lâyık müminlerin örnek davranışlarını tanıtma tarzında işaret edilmiştir: İnsan –başka birçok âyette belirtildiği üzere– şeytanın sürekli telkinleri altında olup günaha ve hayâsızlığa zorlanmaktadır; iyi mümin günah konusunda kendisinden emin olan değil, iradesini kullanıp olabildiğince bunlardan –özellikle büyük günahlardan– kaçınmaya çalışan kimsedir. İnsan tabiatı gereği öfkelenebilir; erdemlilik asla öfkelenmemek değil böyle bir durumda öfkesine mağlûp olmamak, gerektiğinde özveride bulunabilmek ve bağışlayıcı davranabilmektir (bu konuda bk. Âl-i İmrân 3/134).



Rabbinin çağrısına uymak yani Allah ve resulünün bildirdiklerine, başka faktörlerin etkisiyle değil, içtenlikle bağlılık göstermek, kulluk görevini ihmal etmemenin somut göstergesi olarak namazı özenle kılmak, meselelerin çözülmesinde istişare yolunu izlemek, kendilerine verilen imkânları başkalarıyla paylaşmaktan sevinç duymak, haksız saldırılara karşı ortak tavır almak da iyi müminin vasıfları arasında sayılmıştır. Öfkelendiğinde bağışlayıcı olmak bir erdem olduğu gibi haksız tecavüze karşı direnme de bir erdemdir.



Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

"İstişare eden pişman olmaz, istihare eden hüsrana uğramaz, iktisat eden de geçim sıkıntısı çekmez."



Kaynak: Taberânî, el-Mu'cebu'l-Awsat; İbn Mâce, Sünen, H. No: 3745

"Sizden biriniz, bir iş yapmayı istediği zaman din kardeşine danışsın (istişare etsin)." (Taberânî)



Hz. Ebû Hureyre’nin Rivayeti: "Ben, ashabından Resûlullah (s.a.v) kadar çok istişare eden hiç kimse görmedim." (Tirmizî, Cihad 34)



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İşlerde istişarenin(danışma) önemi