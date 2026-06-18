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Gündem Bakan Gürlek duyurdu: Silifke’deki olayda 3 şüpheli tutuklandı
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Bakan Gürlek duyurdu: Silifke’deki olayda 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Bakan Gürlek duyurdu: Silifke’deki olayda 3 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Silifke ilçesinde terör estiren ve bir vatandaşın yaralanmasına yol açan organize zorbalığın ardından adli makamlar düğmeye bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, açılan soruşturma kapsamında gözü dönmüş 3 şüphelinin resmen tutuklandığını, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu. Bakan Gürlek, turistleri ve vatandaşları baskı, tehdit ve hanutçulukla mağdur eden hiçbir organize yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini ilan etti.

Türkiye’nin marka değerini ve turizm cennetlerindeki huzur ortamını baltalamaya çalışan magandalara ve hanutçu çetelerine karşı yargı mekanizması en sert şekilde harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mersin’in Silifke ilçesinde bir vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, turizm bölgelerindeki huzur ve güven ortamının devletin vazgeçilmez önceliklerinden biri olduğunu vurguladı. Gürlek, Silifke’de meydana gelen olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti. Vatandaşların ve Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Gürlek, turistleri baskı, tehdit, aldatma veya zorbalıkla mağdur eden kişiler ile hanutçuluk faaliyetlerini yönlendiren işletme ve organize yapıların adli makamların yakın takibinde olduğunu kaydetti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bireysel mağduriyetlerin yanı sıra ülkemizin marka değerine, turizm güvenliğine ve kamu düzenine doğrudan zarar veren bu tür eylemlere karşı mücadelemiz hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürecektir. Adalet Bakanlığı olarak toplumsal huzuru bozan, şiddete başvuran ve hukuku çiğneyen hiçbir yapıya geçit vermeyecek; İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde hukuki süreçlerin bizzat takipçisi olacağız."

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