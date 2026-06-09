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Gündem Bakan Gürlek açıkladı: 7 ilde sokak çetelerinin tepesine binildi! İtalya detayı dikkat çekti
Gündem

Bakan Gürlek açıkladı: 7 ilde sokak çetelerinin tepesine binildi! İtalya detayı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Adalet Bakanı Akın Gürlek sokak çeteleri ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve hâlihazırda İtalya’da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının avukat olduğu açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır. Bu yapılara karşı İçişleri Bakanlığımızla tam bir iş birliği ve eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:

 

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen etkin iş birliği neticesinde, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve hâlihazırda İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.

 

Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz.

Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz; suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

ALINAN ŞÜPHELİ LİSTESİ

1- Abdurrahman DİREKÇİ

2- Bahadır KESKİN

3- Barış ÖZAVİNÇ

4- Batuhan BEŞAYOĞLU

5- Bilal ÖZKAN

6- Canan ŞİMŞEK

7- Ceylan TACAR

8- Ç. M. ÖZDEMİR (Avukat)

9- Emrah EREN

10- Enes OKUYAN

11- Erkan AYDOĞDU

12- Eyüp DİRLİK

13- Faruk DEMİRTAŞ

14- Fatih KESKİN

15- Halil İbrahim BEŞAYOĞLU

16- Harun DEMİROĞLU

17- İbrahim ÇELİK

18- İhsan YAVUZ

19- İrfan BİLGİLİ

20- İsmail KARADAĞ

21- Kadir TUR

22- M. CANBAZ (Avukat)

23- Muhammed Emin EBİNÇ

24- N. CAN (Avukat)

25- Oğuzhan AYVAZ

26- Oğuzhan ÜNALDI

27- Orhan KAYA

28- Ö. YILMAZ (Avukat)

29- Özgür TAYFUR

30- Recep YÜREK

31- Samet TEKİNIŞIK

32- Sezer KARAKUZU

33- T. B. BABUR (Avukat)

34- Taşkın AYDIN

35- Tayfun VELİOĞLU

36- Tolga CİVELEK

37- Türkan BOYUN

38- Ulaş TÜRKMENOĞLU

39- Umut EMECEN

40- Yavuz DANIŞ

41- Yusuf GÜL

42- Yusuf TANAR

43- Zeynep ÇAVUNT

44- Amrah ALIZADA

FİRAR ŞÜPHELİ LİSTESİ

1- Çağrı ÇANÇİN

2- Erhan ÖZTÜRK

3- Fahrettin ATABEY

4- Mehmet Ali İŞIK

5- M. Y. İDİKUT (Avukat)

6- Murat KILINÇ

7- Musa MARHAN

8- Turgut ÖZDEMİR

9- Umut YILDIZ

10- Veysi YILDIZ

11- Yaser YILMAZ

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