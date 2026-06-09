Bakan Gürlek açıkladı: 7 ilde sokak çetelerinin tepesine binildi! İtalya detayı dikkat çekti
Adalet Bakanı Akın Gürlek sokak çeteleri ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve hâlihazırda İtalya’da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının avukat olduğu açıklandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır. Bu yapılara karşı İçişleri Bakanlığımızla tam bir iş birliği ve eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şunları kaydetti:
Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen etkin iş birliği neticesinde, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve hâlihazırda İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.
Yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.
Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir.
Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz.
Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz; suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
ALINAN ŞÜPHELİ LİSTESİ
1- Abdurrahman DİREKÇİ
2- Bahadır KESKİN
3- Barış ÖZAVİNÇ
4- Batuhan BEŞAYOĞLU
5- Bilal ÖZKAN
6- Canan ŞİMŞEK
7- Ceylan TACAR
8- Ç. M. ÖZDEMİR (Avukat)
9- Emrah EREN
10- Enes OKUYAN
11- Erkan AYDOĞDU
12- Eyüp DİRLİK
13- Faruk DEMİRTAŞ
14- Fatih KESKİN
15- Halil İbrahim BEŞAYOĞLU
16- Harun DEMİROĞLU
17- İbrahim ÇELİK
18- İhsan YAVUZ
19- İrfan BİLGİLİ
20- İsmail KARADAĞ
21- Kadir TUR
22- M. CANBAZ (Avukat)
23- Muhammed Emin EBİNÇ
24- N. CAN (Avukat)
25- Oğuzhan AYVAZ
26- Oğuzhan ÜNALDI
27- Orhan KAYA
28- Ö. YILMAZ (Avukat)
29- Özgür TAYFUR
30- Recep YÜREK
31- Samet TEKİNIŞIK
32- Sezer KARAKUZU
33- T. B. BABUR (Avukat)
34- Taşkın AYDIN
35- Tayfun VELİOĞLU
36- Tolga CİVELEK
37- Türkan BOYUN
38- Ulaş TÜRKMENOĞLU
39- Umut EMECEN
40- Yavuz DANIŞ
41- Yusuf GÜL
42- Yusuf TANAR
43- Zeynep ÇAVUNT
44- Amrah ALIZADA
FİRAR ŞÜPHELİ LİSTESİ
1- Çağrı ÇANÇİN
2- Erhan ÖZTÜRK
3- Fahrettin ATABEY
4- Mehmet Ali İŞIK
5- M. Y. İDİKUT (Avukat)
6- Murat KILINÇ
7- Musa MARHAN
8- Turgut ÖZDEMİR
9- Umut YILDIZ
10- Veysi YILDIZ
11- Yaser YILMAZ
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