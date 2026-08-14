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Gündem Bakan Gürlek ‘245 suçlu Türkiye’ye iade edildi’ Türk adaletinden kaçamayacaklar
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Bakan Gürlek ‘245 suçlu Türkiye’ye iade edildi’ Türk adaletinden kaçamayacaklar

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AA Giriş Tarihi:

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Bakan Gürlek ‘245 suçlu Türkiye’ye iade edildi’ Türk adaletinden kaçamayacaklar

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, son dönemde Türkiye'ye iade edilen "suçlulara" ilişkin açıklamada bulundu. Gürlek, "1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, son dönemde Türkiye'ye iade edilen "suçlulara" ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası işbirliğini daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Gürlek, iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

"Suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz." ifadesini kullanan Gürlek, şu bilgileri verdi:

"1 Temmuz'da, 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesini gerçekleştirdiğimizin bilgisini paylaşmıştık. O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık.

Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı. Son 1,5 ayda ülkemize iade edilenlerin 24'ü Gürcistan'dan, 8'i Almanya'dan, 6'sı Yunanistan'dan getirildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizde de önemli sonuçlar elde ettik." 

Uzun süredir takip edilen dosyalarda da gelişme kaydedildiğini belirten Gürlek, "Redkitler suç örgütü lideri F.D. 13 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize iade edildi. Son olarak 2020 yılında Arjantin'den iadesini talep ettiğimiz Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K'nin ülkemize iadesine karar verildi.

Dışişleri Bakanlığımızın 28 Temmuz 2026 tarihli bildiriminin ardından 31 Temmuz'da İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımızla gerekli koordinasyon sağlandı ve şahsın Türkiye'ye getirilmesine yönelik seyahat programı oluşturuldu. S.K, 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındı, bu gece sularında İstanbul'a ulaşması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz müsterih olsun, suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır. Bu süreçte yakın koordinasyon içinde çalıştığımız İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza, suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde ülkemizle işbirliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür ediyorum."

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