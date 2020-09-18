Bakan Gül'den Yunanistan medyasının alçak manşetine sert tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan medyasının tarihine kara leke olarak gececek alçak manşetine sert tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunan medyasının alçakça Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki manşetine sert tepki gösterdi. Bakan Gül Yunan makamlarının bu alçakça manşete ortak olmuyacaklarını ümit ederek gereken cezai işlemin yapılması tavsiyesinde bulundu.
Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki alçak manşet ile ilgili sosyal medyada mesajla tepki gösterdi.
Bakan Abdulhamit Gül, "Bir Yunan paçavrasının, Sayın Cumhurbaşkanımızı alçakça hedef alan çirkin manşeti kabul edilemez. Bir hukuk devletinde bu apaçık suçtur. Yunan makamları bu terbiyesizliğe ve suça ortak olmamalı, hukukun gereğini acilen yapmalıdır." mesajıyla tepkisini dile getirdi.