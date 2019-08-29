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Bakan Gül: “(İdam) Bu konu parlamentonun vereceği bir karardır”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, idam cezası tartışmalarıyla ilgili, "Bu konu parlamentonun vereceği bir karardır.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:36
Bakan Gül: “(İdam) Bu konu parlamentonun vereceği bir karardır”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, idam cezası tartışmalarıyla ilgili, "Bu konu parlamentonun vereceği bir karardır. Anayasa değişikliği gereken bir konudur. Eğer parlamento bu konuda bir düzenleme yaparsa Cumhurbaşkanımız o tutumunu bir kez daha söylemiştir" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi”nin tanıtımına katıldı. Etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya seyahati dönüşünde idamla ilgili yaptığı açıklamayı ve Emine Bulut cinayetindeki gelişmeleri sorması üzerine, “Kadına yönelik şiddet ve cinayet, insana yönelik bu vahşi eylemler, gerçekten insanlık dışı ve bunu şiddetle telin ediyoruz. Bu tür görüntüleri, hadiseleri görmek ve yaşamak gerçekten insanlığımızdan utandığımız bir tablo. Bu konuda hem idare hem de yargı mercileri kanunlarda düzenlenen tüm imkanları sonuna kadar kişinin hak ettiği cezayı verecek şekilde yapmaktadırlar. Adalet hak ettiğine hak ettiğini vermektir. Bu fiilleri yapanların hak ettikleri cezayı alması toplumun beklediği bir durumdur” ifadelerini kullandı.


İdam konusunda değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, şunları kaydetti:


“İdam konusunda kamuoyunda uzun süredir beklenti ve talep dillendirilmektedir. Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki tutumu açıktır. Daha öncede söylediği gibi ‘Eğer Meclis bu konuda bir irade ortaya koyarsa ben onaylarım’ şeklinde olmuştur. Bu konu parlamentonun vereceği bir karardır. Anayasa değişikliği gereken bir konudur. Eğer parlamento bu konuda bir düzenleme yaparsa Cumhurbaşkanımız o tutumunu bir kez daha söylemiştir. Umarız, bu tür cezalara ve fiillere karşı hak edilen cezalar gecikmeksizin verilir ve bu tür tabloları, acı hadiseleri yaşamayız. Ne gerekiyorsa, kanun, uygulama, idari tedbirler, üzerimize düşen sorumluluğu da yerine getirmek hepimizin görevidir.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:36
  1. doğa

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