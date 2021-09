Bakan Gül; “Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun”

yeniakit.com.tr

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalete hizmet mevziini terk edip ideolojik adanmışlığı ikame edenlerin Türkiye’yi nasıl bir felaketin eşiğine getirdiği 15 Temmuz’da görüldüğünü belirterek, “Hangi görüşe, hangi inanca, hangi mezhep ve meşrebe sahip olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin eşit şekilde adaletin muhatabı olduğunu bir an olsun hatırdan çıkarmayın. Gözünüz bağlı teraziniz şaşmaz olsun” dedi.



Adayların kazandıkları tüm birikimleri hayatları boyunca göstereceğine inandığını belirten Bakan Gül, “Adil olmak kadar adaletli olduğunuzu her ortamda her zaman göstereceğinize inanıyoruz. Hem adliyede hem adliye dışında bunu göstereceğinize inanıyoruz. Bunu bir yargı mensubu olarak yapmanız da gerekmektedir. Güvenilir olmanız yetmez güven vermeniz de şart olacaktır. İçinizin doğruluğunu dürüstlüğünü dışa vurmanız adliyeden başlayarak bütün ilişkileriniz de yine yansıtmanız gerekmektedir” dedi. Adalet Bakanı Gül, Anayasanın yargı mensuplarına teminat verirken yargı mensuplarının bağımsızlığına ve tarafsızlığına yönelik güvenceleri sağladığını kaydetti. Her türlü mecrada hakimlik ve savcılık mesleğine yakışır şekilde davranılması gerektiğinin altını çizen Gül, şöyle devam etti: “Çok önemli bir teminat vardır. Bağımsızlığınıza ve tarafsızlığınıza asla ve asla gölge düşürmemek sizin için kesintisiz bir yükümlülüktür. Sosyal ilişkileriniz de kiminle beraber göründüğünüze kiminle yol yürüdüğünüze kadar hassas bir konudur. Yine sosyal medya dahil olmak üzere her türlü ortamlarda bu mesleğe yakışır şekilde davranmanız gerekmektedir. Yarın mesleğe başladığınız da sizin kararınız ne kadar adil olursa olsun eğer sosyal ilişkilerinizde davanıza baktığınız taraflarla sosyal ilişkileriniz ya da avukatlarla taraflarla farklı yerlerde görünmeniz sizin verdiğiniz adil karara gölge düşürecektir. O yüzden her ortamda, gerek adliyede gerek adliye dışında sosyal ilişkilerde bu anlamda adil görünmenin adil olmanın da elzem olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın.”

Hukukun üstünlüğüne tarifsiz bir bağlılıkla bürünen tüm yollar hukuk devletine çıkar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde birçok yeniliklerin hayata geçirildiğini vurgulayan Bakan Gül, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla insanların hak ve özgürlüklerini korumaya yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini kaydetti. Bakan Gül, yargı yetkisini milleti adına kullanan yargı mensubunun yoluna ışık tutacak temel ilkenin hukukun üstünlüğü ilkesi olduğunu vurgulayarak, hukukun üstünlüğüne tarifsiz bir bağlılıkla bürünen tüm yolların hukuk devletine çıkacağını kaydetti. Hakimlik ve savcılık mesleğinin sürekli gelişmeye açık bir meslek olduğunu belirterek, şu önerilerde bulundu: “Sürekli kendinizi geliştirerek okuyarak içtihatları takip ederek, iyi bir donanımla vatandaşlarımızın karşısına çıkmanız da sizler için bu adaylık sürecini en verimli şekilde geçirmenizi sağlayacak ve meslek hayatınız boyunca da sizlere her zaman ışık tutacaktır. Türkiye’de yargı kültürü anlamında çok önemli bir birikim var. Bu birikimini en iyi uygulamayla sizlerin hayata geçireceğini inanıyoruz. Çünkü en iyi kanun en iyi uygulamadır. Çünkü en iyi reform, en iyi uygulamadır. Bunları da yapacak olan sizsiniz. Tüm bu meslek hayatınız boyunca karşınıza daima bir insan çıkacak. Bir insanın hayatı çıkacak. Bir insanın dramı, mağduriyeti, hakka ulaşma yolundaki çabası, gayreti, azmi. Eğer o hakkı teslim ederseniz adliyeden çıkarken, hak yerini buldu dedirtirseniz insanın devlete, geleceğe, kendisine saygısı artar. Bunu yapmak sizin elinizde.”