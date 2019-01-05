Bakan Gül: FETÖ'nün terör örgütü olduğu ispatlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ soruşturması için Türkiye'ye gelen ABD heyetinin temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

2018 değerlendirmesi toplantısında konuşan Gül, "Bu soruşturma çerçevesinde Türkiye'den bazı konularla ilgili bilgiler istendi. Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi. Elimizden gelen hukuki desteği vermek, süreci Türkiye adına takip etmek istiyoruz. Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli" dedi.

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