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Bakan Gül: FETÖ'nün terör örgütü olduğu ispatlandı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli" dedi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:11
Bakan Gül: FETÖ'nün terör örgütü olduğu ispatlandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ soruşturması için Türkiye'ye gelen ABD heyetinin temaslarına ilişkin açıklama yaptı.

2018 değerlendirmesi toplantısında konuşan Gül, "Bu soruşturma çerçevesinde Türkiye'den bazı konularla ilgili bilgiler istendi. Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi. Elimizden gelen hukuki desteği vermek, süreci Türkiye adına takip etmek istiyoruz. Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:11
  1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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  • nefer zurnacinefer zurnaci11 dk önce
    Camii,vakif,meydan,park,metro,otogar vs. umumi tuvaletleri parali i$lettirenler ne örgütü?

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