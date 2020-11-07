Bakan Gül: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir’deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara ilişkin, “Acımız varken acımızı suiistimal eden, İzmir’imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir. Türkiye’nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur. Süreç yargı mercileri tarafından takip edilmektedir. Kimsenin bir şehre veya kişilere hakaret etme hakkı yoktur. Adalet, hukuk bunun için vardır. Beklentimiz bu konuda suçluların hak ettiği cezayı alması. Bunu da yapacak olan yargı mercileridir. Bizler de takip ediyoruz” dedi.
Depremle ilgili sorumluluğu bulunanlar hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını hatırlatan Gül, “yargı mensuplarımızın yapmış olduğu çalışmaları tüm kamuoyu olarak bizler de takip edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.
Yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
Öte yandan; Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A, O.A, E.İ, R.Y, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö’nün işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ş.A, O.A, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö tutuklandı. Zanlılardan R.Y ve E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.