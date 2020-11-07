  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Gül: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı
Gündem

Bakan Gül: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir’deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara ilişkin, “Acımız varken acımızı suiistimal eden, İzmir’imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir. Türkiye’nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur. Süreç yargı mercileri tarafından takip edilmektedir. Kimsenin bir şehre veya kişilere hakaret etme hakkı yoktur. Adalet, hukuk bunun için vardır. Beklentimiz bu konuda suçluların hak ettiği cezayı alması. Bunu da yapacak olan yargı mercileridir. Bizler de takip ediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 15:19:00 -
Bakan Gül: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

Depremle ilgili sorumluluğu bulunanlar hakkında da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığını hatırlatan Gül, “yargı mensuplarımızın yapmış olduğu çalışmaları tüm kamuoyu olarak bizler de takip edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Yıkılan binalara ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

Öte yandan; Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 30 Ekim’deki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7’si tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.A, O.A, E.İ, R.Y, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö’nün işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü. Şüphelilerin ilk ifadelerinde, binaları dönemin mevzuatına uygun yaptıklarını ileri sürdükleri belirtildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifade verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Ş.A, O.A, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö tutuklandı. Zanlılardan R.Y ve E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler
Gündem

14 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti... Babasından yürek dağlayan sözler

Sakarya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun babası Bilal Şair, oğlunun küçüklüğünden beri aşçı olmak istediğini ..
İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti
Gündem

İstanbul'da akılalmaz olay! Morg görevlisi 'bu kadarına da pes' dedirtti

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Nazım Toker'in cebinden 90 bin liralık çek çalındı. Çeki çalanın Toker'in öldüğ..
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi
Siyaset

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP ve İYİ Parti'ye 'deprem' tepkisi

Tuzla'da kentsel dönüşümle ilgili meselenin görüşüldüğü toplantıda CHP ve İYİ Parti'nin red oyuna tepki gösteren Tuzla Belediye Başkanı Dr. ..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay