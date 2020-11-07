Bakan Gül: Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 3 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir’deki depreme ilişkin provokatif paylaşımlara ilişkin, “Acımız varken acımızı suiistimal eden, İzmir’imize yönelik, acımıza yönelik suç teşkil eden ifadeler asla kabul edilemez. Hukuk bunun için vardır ve nitekim cumhuriyet savcıları harekete geçmiştir. Türkiye’nin farklı yerlerinde bu konuda tespitler yapılmıştır kolluk marifetiyle ve gerekli hukuki süreçler başlamıştır. Bunlardan 3 tutuklama olmuştur. Süreç yargı mercileri tarafından takip edilmektedir. Kimsenin bir şehre veya kişilere hakaret etme hakkı yoktur. Adalet, hukuk bunun için vardır. Beklentimiz bu konuda suçluların hak ettiği cezayı alması. Bunu da yapacak olan yargı mercileridir. Bizler de takip ediyoruz” dedi.