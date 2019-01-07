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Bakan Gül açıkladı: Yeni bir dönem başlıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Gül, “Genel itibariyle yargıya güven her yıl sorulan bir soru. Yolu adliyeden geçen insanla, hiç uğramamış biri elbette farklı cevaplar verecek. Yargı şu anda hala en çok güvenilir kurumlar arasında. Yargıda reformun amacı: Güven veren adalet” dedi.

07 Ocak 2019 Pazartesi 02:12
Bakan Gül açıkladı: Yeni bir dönem başlıyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bir televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yargı ve adalet mekanizmasının yüzyıllardır reforma ihtiyaç duyduğunu belirten Gül, “Türkiye’de de belli dönemlerde belli güçler yargıyı aparat olarak kullanmak istediler. Yargı bir kesimin aparat olarak kullanacağı bir alan değil. Yargı ideolojik olarak kullanıldı. Darbeler oldu. Darbeleri meşru sayan yargı oldu. Son zamanlarda da FETÖ’nün tahribatına şahit olduk. Devleti ele geçirmek için neler yapıldığını gördük. 17- 25 Aralık darbesi sonrası FETÖ’cüler tasfiye edildi. Şu anda yargı Türk milleti adına karar veriyor. Yargıya güveni arttırmaya yönelik bir dönem var” dedi.

Soruları çalmışlar

Gül, “ Hakimlik savcılık sınavında milletin bağrından çıkan herkesi aldık. FETÖ’cüler sadece kendi adamlarını almışlardı. Hem de soruları çalarak yaptılar. AK Parti kimse arasında bu konuda ayrımcılık yapmadı. Yargı kimsenin tekelinde olacak bir şey değil. Yargı tuzdur ve bu tuzu herkes kullanır. Bu konuda en hassas kişi sayın Başkanımızdır. Bazı eksikler var. Bu görev de bize ait. Yazılı sınavda puan çıtasını 70 puana çekmeyi planlıyoruz. Sözlü sınavda 1. Sınıf hakimlerimiz mülakat yapıyor. Hiçbir ideolojik yaklaşım biçimimiz yok” ifadesini kullandı. Yargıdan 11 milyon dosya olduğunu vurgulayan Bakan Gül, “Bunlar hakim ve savcılarımızın önünde. Misal bir dava açılıyor. 150 gün veriliyor. Bu hedef süredir. Artık vatandaş davasının ne kadar süreceği bilgisi tebliğ ediliyor” diye konuştu.

Yargıya güven arttı

Gül, “Genel itibariyle yargıya güven her yıl sorulan bir soru. Yolu adliyeden geçen insanla, hiç uğramamış biri elbette farklı cevaplar verecek. Yargı şu anda hala en çok güvenilir kurumlar arasında. Yargıda reformun amacı: Güven veren adalet” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 02:12
  1. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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