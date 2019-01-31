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Bakan Gül açıkladı: Cumartesi-pazar hizmet verilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde noterlerin kilit bir kapı olduğunu söyleyerek önemli bir müjde verdi. Gül, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak." dedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 22:43
Bakan Gül açıkladı: Cumartesi-pazar hizmet verilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak." dedi.

Bakan Gül, vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinde noterlerin önemli bir kapı durumunda olduğunun altını çizerek yakın zamanda açıklayacakları Yargı Reform Belgesi’nde nöbetçi noterlik uygulamasının yer alacağını anlattı.

Noterler hafta sonu açık olacak

Söz konusu uygulamanın, noterdeki işlemlerin hafta sonları da yapılabilmesine olanak sağlayacağını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek. Nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak. Ticari, ekonomik, bireysel hayatta, araç alacak, satacak, ev alacak... Ne yapacaksa, bu anlamda hayatı kolaylaştıran iş ve işlemleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı noterlerimizle birlikte yapıyoruz. Çok yakın zamanda bu ve benzeri, yargının güçlenmesini sağlayacak, hakim savcılarımızın teminatını, bağımsızlığını, tarafsızlığını, avukatlarımızın savunma hakkını daha da güçlendirecek, vatandaşlarımızın hak arama yollarını daha da artıracak, hızlandıracak, adalete erişimi daha da güçlendirecek, yargıya güveni artıracak hedeflerimizi kamuoyuyla yakın zamanda paylaşacağız."

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:43
  1. Abdulhamit Gül
  2. noterler cumartesi pazar açık

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