Bakan Gül açıkladı: 150 günde bitecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda hedef süresi uygulamasıyla davaları ortalama 150 günde bitireceklerini açıkladı.31 Ocak 2019 Perşembe 19:45
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Gül’ün TRT haber ekranlarında yaptığı açıklamalardan satır başları:
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti
Ortada bir gerçek var. Halen cesedin nerede olduğu belli değil. Kaşıkçı cinayetinin tüm failleri açıkça ortaya çıkana kadar Türkiye mücadelesini sürdürecektir.
Bu konu sadece Türkiye'nin de meselesi değil. Uluslararası soruşturmalarla bu konun aydınlatılmasının takipçisi olacağız.
Yargıda hedef süresi uygulaması
Yargının çabuklaşması davanın çabuklaşması değil. Davanın adil ve makul bir sürede sonuçlanmasını amaçlıyoruz.
Davaların ortalama 150 günde bitirilmesi hedefleniyor.
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