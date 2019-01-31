Bakan Gül açıkladı: 150 günde bitecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Gül’ün TRT haber ekranlarında yaptığı açıklamalardan satır başları:

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti

Ortada bir gerçek var. Halen cesedin nerede olduğu belli değil. Kaşıkçı cinayetinin tüm failleri açıkça ortaya çıkana kadar Türkiye mücadelesini sürdürecektir.

Bu konu sadece Türkiye'nin de meselesi değil. Uluslararası soruşturmalarla bu konun aydınlatılmasının takipçisi olacağız.

Yargıda hedef süresi uygulaması

Yargının çabuklaşması davanın çabuklaşması değil. Davanın adil ve makul bir sürede sonuçlanmasını amaçlıyoruz.

Davaların ortalama 150 günde bitirilmesi hedefleniyor.