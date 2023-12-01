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Gündem Bakan Göktaş'ın koruma polisi Musa Erdem şehit oldu!
Gündem

Bakan Göktaş'ın koruma polisi Musa Erdem şehit oldu!

Yeniakit Publisher
2023-12-01 00:23:00 - 2023-12-01 00:37:09
Bakan Göktaş'ın koruma polisi Musa Erdem şehit oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koruma polisi Musa Erdem şehit oldu.

Bakan Göktaş, krouma ekibinde görevli Erdem'in şehit olduğunu sosyal medya hesabından yağtığı paylaşımla duyurdu.

"Yakın koruma ekibimizde görevli kıymetli mesai arkadaşımız, kardeşimiz, Polis Memuru Musa Erdem’in görevi sırasında elim bir trafik kazası sonucu şehadete yürümesiyle yüreğimiz yandı." diyen Bakan Göktaş, mesajına şöyle devam etti:

Şehidimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm mesai arkadaşlarıma başsağlığı ve sabır diliyorum.

Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Aziz hatırasına ve bizlere emaneti olan ailesine sahip çıkmak boynumuzun borcudur.
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Başımız sağ olsun.

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