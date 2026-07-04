  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney'in cenazesinde intikam mesajları... Yüzbinlerce kişi kırmızı bayrak taşıdı! CHP’li Kemalist kadın sanki İzmir’in sahibi: ‘Burada kalanlar AK Partili olamaz’ Kamu kurumlarının adını kullanıp dolandırıyorlardı... Yakalandılar! Özgür Özel tüm tuşlara basıyor! Gece rakı sefası gündüz fetva seansı İran’dan Macron ve Starmer'e tepki Hürmüz askeri geçit tören alanı değil Mustafa Varank’tan Çifte Standart Tepkisi! 'Mustafa Kemal ve Alevilere gelince öyle İslam'a gelince böyle!' Yolsuzluğa Kılıf Arayanlara Sert Cevap: Babam Rahmet İstedi, Peki Faruk Bey! 7 Milyar nerede Ahbap? Türkiye'yi beğenmeyenlere ibret olsun! Amerika'da polisin 'ikna' yöntemi kurşun yağmuru 'Lüks yatlara verilen ÖTV’siz akaryakıt, çiftçiye neden verilmiyor?'
Ekonomi Bakan Göktaş rakamları ilan etti: Faizsiz evlilik kredisine 285 binden fazla başvuru
Ekonomi

Bakan Göktaş rakamları ilan etti: Faizsiz evlilik kredisine 285 binden fazla başvuru

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Göktaş rakamları ilan etti: Faizsiz evlilik kredisine 285 binden fazla başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ne ilişkin güncel verileri paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne bugüne kadar 285 binden fazla başvuru alındığını ve 160 binden fazla gence kredi ödemesi yapıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, evlilik yolculuğuna adım atan gençlerin bu süreçte kendilerini daha güçlü ve güvende hissetmelerini önemsediklerini ve attıkları her adımda onları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ve evlilik öncesi eğitimlerle genç çiftlerin yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 285 binden fazla başvuru aldık, 222 binden fazla gencimize eğitim ve danışmanlık desteği sunduk. 230 binden fazla gencimiz kredi almaya hak kazandı, 160 binden fazla gencimizin kredi ödemesini gerçekleştirdik. 18-25 yaş arasındaki çiftlerimize 250 bin TL 26-29 yaş arasındaki çiftlerimize ise 200 bin TL faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Eğer siz de kararınızı aldıysanız hemen 'ailegenclikfonu" adresinden başvurabilirsiniz."

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor

Gündem

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'ye geliyor

Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz
Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz

Gündem

Bakan Ersoy'dan deprem destek paylaşımı Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğiz

Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme
Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme

Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: Kesintisiz e-ticaret için kritik düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’i resmi törenle karşıladı

Görüşme sona erdi
Görüşme sona erdi

Gündem

Görüşme sona erdi

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23