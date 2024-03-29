Bakan Göktaş: Pazar günü önemli bir demokrasi sonucumuz olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen sokak iftarına katıldı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çerkezköy’de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesinde düzenlenen 7 bin kişilik iftar programında katıldı. Burada Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen sokak iftarına katılan Bakan Göktaş, iftara katılan vatandaşlar ile tek tek sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar öncesi bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Tekirdağ gelini olarak kapısının herkese açık olduğunu ifade etti. Göktaş açıklamasında, "Birlik, beraberlik huzur ve refah içerisinde kalkınıyoruz, bu şehir hepimizin şehri. Bende bu şehrin gelini olarak elimden geldiğince sık Tekirdağ’a geliyorum. İhtiyaçları yerinde tespit ediyoruz, iyileşmesi ve yeni yatırımlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben öncelikle bu güzel birlik beraberlik için her birinize teşekkür ediyorum. Pazar günü önemli bir demokrasi sonucumuz olacak. İnşallah rabbim ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın. El birliği ile inşallah hayırla sonuçlansın. Tekirdağ için en hayırlısı olsun, bizim her zaman Tekirdağ’ın gelini olarak kapımız Ankara’da sizlere açık. Şehrimizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyoruz ben herkese bu duygu ve düşüncelerle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ise tüm davetlilere seslenerek ‘Hoş geldiniz’ dedi. Program Kur'an tilaveti ile devam ederken, ezanın okunması ile iftara katılan 7 bin vatandaş iftarını hep birlikte açtı.