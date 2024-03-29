  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Göktaş: Pazar günü önemli bir demokrasi sonucumuz olacak
Siyaset

Bakan Göktaş: Pazar günü önemli bir demokrasi sonucumuz olacak

Yeniakit Publisher
2024-03-29 21:07:00 - 2024-03-29 21:15:12

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Pazar günü önemli bir demokrasi sonucumuz olacak. İnşallah rabbim ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın. El birliği ile inşallah hayırla sonuçlansın." dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen sokak iftarına katıldı.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çerkezköy’de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Hürriyet Mahallesinde düzenlenen 7 bin kişilik iftar programında katıldı. Burada Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen sokak iftarına katılan Bakan Göktaş, iftara katılan vatandaşlar ile tek tek sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar öncesi bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Tekirdağ gelini olarak kapısının herkese açık olduğunu ifade etti. Göktaş açıklamasında, "Birlik, beraberlik huzur ve refah içerisinde kalkınıyoruz, bu şehir hepimizin şehri. Bende bu şehrin gelini olarak elimden geldiğince sık Tekirdağ’a geliyorum. İhtiyaçları yerinde tespit ediyoruz, iyileşmesi ve yeni yatırımlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben öncelikle bu güzel birlik beraberlik için her birinize teşekkür ediyorum. Pazar günü önemli bir demokrasi sonucumuz olacak. İnşallah rabbim ülkemizin birliğini, dirliğini bozmasın. El birliği ile inşallah hayırla sonuçlansın. Tekirdağ için en hayırlısı olsun, bizim her zaman Tekirdağ’ın gelini olarak kapımız Ankara’da sizlere açık. Şehrimizin kalkınması için gece gündüz demeden çalışıyoruz ben herkese bu duygu ve düşüncelerle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ise tüm davetlilere seslenerek ‘Hoş geldiniz’ dedi. Program Kur'an tilaveti ile devam ederken, ezanın okunması ile iftara katılan 7 bin vatandaş iftarını hep birlikte açtı.

RTÜK'ten Murat Kurum'un eşi hakkında açıklama
RTÜK'ten Murat Kurum'un eşi hakkında açıklama

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

RTÜK'ten Murat Kurum'un eşi hakkında açıklama

Murat Kurum'dan 'sandık güvenliği' açıklaması!
Murat Kurum'dan 'sandık güvenliği' açıklaması!

Siyaset

Murat Kurum'dan 'sandık güvenliği' açıklaması!

CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı
CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı

Sosyal Medya

CHP zihniyeti bu olsa gerek! Murat Kurum’u desteklediği için eşini boşadı

"Size seçim sonucunu söylüyorum" diyen Murat Kurum masasındaki anketi açıkladı!
"Size seçim sonucunu söylüyorum" diyen Murat Kurum masasındaki anketi açıkladı!

Siyaset

"Size seçim sonucunu söylüyorum" diyen Murat Kurum masasındaki anketi açıkladı!

Şimdi Fatih Erbakan düşünsün… Murat Kurum’dan Yeniden Refahlılara saf değiştirtecek çağrı
Şimdi Fatih Erbakan düşünsün… Murat Kurum’dan Yeniden Refahlılara saf değiştirtecek çağrı

Siyaset

Şimdi Fatih Erbakan düşünsün… Murat Kurum’dan Yeniden Refahlılara saf değiştirtecek çağrı

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den olay "AK Parti" ve "Murat Kurum" çıkışı: ‘Köpekler havlasın…’
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den olay “AK Parti” ve “Murat Kurum” çıkışı: ‘Köpekler havlasın…’

Gündem

Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre’den olay “AK Parti” ve “Murat Kurum” çıkışı: ‘Köpekler havlasın…’

Selçuk Bayraktar’dan flaş "Murat Kurum" hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Selçuk Bayraktar’dan flaş “Murat Kurum” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Siyaset

Selçuk Bayraktar’dan flaş “Murat Kurum” hamlesi! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları seçim kararını duyurdu!
Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları seçim kararını duyurdu!

Gündem

Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları seçim kararını duyurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23