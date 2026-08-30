Bakan Göktaş: Huzur için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz

Geçen yıl eylül ayında “Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası” programında şehit aileleri ve gazilerle buluştuklarını hatırlatan Göktaş, şunları dile getirdi: “Terörsüz Türkiye’ye sizlerle beraber inşa ettiğimiz bir süreç olarak görüyoruz. Sizin olmadığınız bir süreç, bizim için bir süreç değildir. Terör aileye, insanların birlik, beraberliğine, dayanışmasına zarar verir. Biz, aile ile güçlenen bir milletiz. Türkiye Yüzyılı’nı ailemizden aldığımız güçle büyütüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde hiçbir anne bir daha gözyaşı dökmesin. Hiçbir evlat babasız büyümesin istiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde barışın, huzurun hakim olması ve tekrar olumsuz süreçlerin yaşanmaması için el birliğiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu ülke biz beraber oldukça daha da güçlü olacak. Bizi birbirimize kırdırmanın başkaları için çok büyük bir kazanç olduğunu biliyoruz. Hamdolsun geldiğimiz süreçlerde bunların hepsini geride bıraktık.”