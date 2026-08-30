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İslam
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Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor!

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Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor!

Sinop'ta Boyabat ilçesinde bulunan, doğal kaya oluşumlarının altında yer alan Aşıklı Tekke Türbesi, konumuyla görenleri şaşırtıyor.

#1
Foto - Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor!

İlçede bulunan türbe, büyük bir kayanın altında adeta doğal bir oda görünümünde yer alıyor. Kaya oluşumunun içerisine konumlanan türbenin iç bölümü kendine özgü yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken, üzerindeki ot ve çimenler de yapıya doğal bir görünüm kazandırıyor.

#2
Foto - Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor!

Doğal kaya oluşumuyla bütünleşen türbenin çevresindeki yeşil doku da bölgeye farklı bir atmosfer katıyor. Doğayla iç içe yapısı ve kaya altındaki sıra dışı görünümüyle Aşıklı Tekke Türbesi, Boyabat’ın dikkat çeken manevi ve kültürel değerleri arasında bulunuyor.

#3
Foto - Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor!

GÜNÜMÜZDE MESCİT OLARAK KULLANILIYOR Aşıklı Tekke Türbesi’nin kesin inşa tarihi ve bizzat kime ait olduğu yönünde yazılı net kitabeler sınırlı olsa da, yapının yöreye yerleşen Türkmen ve Yörük dervişleri ile erenleri dönemindeki zaviye ve tekke kültürüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor!

GÜNÜMÜZDE MESCİT OLARAK KULLANILIYOR Aşıklı Tekke Türbesi’nin kesin inşa tarihi ve bizzat kime ait olduğu yönünde yazılı net kitabeler sınırlı olsa da, yapının yöreye yerleşen Türkmen ve Yörük dervişleri ile erenleri dönemindeki zaviye ve tekke kültürüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

#5
Foto - Bu mesciti gören bir daha bakıyor! Hikayesi herkesi şaşırtıyor!

Yöre halkı ve araştırmacılar tarafından manevi açıdan kutsal kabul edilen türbe, geçmişten günümüze dini ve kültürel ziyaret yeri olma özelliğini sürdürüyor. İçinde mezar bulunmayan türbe, günümüzde mescit olarak kullanılıyor.

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