Evdeki hesap çarşıya uymadı! Tamı tamına 40 milyon euro beklenirken...
Gönderilirse iyi bir gelir kaynağı olacağı söylenen Sara'nın performansı şaşırtıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gönderilirse iyi bir gelir kaynağı olacağı söylenen Sara'nın performansı şaşırtıyor.
Transfer döneminin başında birçok kişi Gabriel Sara'nın satılmasını bekliyordu. Bugün itibarıyla bir mucize olmazsa kalacak. Üstelik Brezilyalı futbolcu, ilk 3 haftanın tamamında skor katkısı yaptı!
Yaz dönemi başlangıcında Gabriel Sara'nın 40 milyon euro civarında bir rakama satılacağı ve onun yerine takviye yapılacağı düşünülüyordu. Ancak şu anda transferin sonlarına doğru geliyoruz. Bugün itibarıyla şu takımların hala Sara için teklif sunabileceği konuşuluyor: Newcastle United Al-Hilal Aston Villa
Ancak açık konuşmak gerekirse bu saatten sonra Brezilyalı futbolcunun ayrılığı çok büyük bir sürpriz olur. Üstelik 27 yaşındaki merkez orta saha, Süper Lig'in ilk 3 haftasında da skor katkısı verdi: Çorum FK (2-2): 1 asist Erzurumspor (4-0): 1 asist Göztepe (3-2): 1 gol
1.77 boyundaki futbolcunun Galatasaray'la 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar sambacıyı 2024 yazında Norwich'ten almıştı. O dönemde 18 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Ve bu para yüksek bulunmuştu. Şu anda ise genel anlamda bonservisler çok farklı yerlere geldi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23