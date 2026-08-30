Evdeki hesap çarşıya uymadı! Tamı tamına 40 milyon euro beklenirken...

Yaz dönemi başlangıcında Gabriel Sara'nın 40 milyon euro civarında bir rakama satılacağı ve onun yerine takviye yapılacağı düşünülüyordu. Ancak şu anda transferin sonlarına doğru geliyoruz. Bugün itibarıyla şu takımların hala Sara için teklif sunabileceği konuşuluyor: Newcastle United Al-Hilal Aston Villa