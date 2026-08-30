İnternette yeni dönem: 1600’den fazla yeni uzantı geliyor

SON BAŞVURU TURUNUN ÜZERİNDEN 14 YIL GEÇTİ: ICANN, daha önce benzer kapsamlı bir başvuru sürecini 2012 yılında gerçekleştirmişti. O dönemde yaklaşık 1.900 başvuru arasından 1.200'e yakın yeni alan adı uzantısı onaylandı. Bunların arasında şirketlere ait uzantıların yanı sıra .africa gibi coğrafi, .bank gibi sektörel alan adları da bulunuyordu. Bu nedenle 2026'daki süreç, uzun bir aranın ardından internetin alan adı sisteminde yaşanabilecek en büyük değişikliklerden biri olarak öne çıkıyor. Başvuru yapmak ise oldukça yüksek bir maliyet gerektiriyor. ICANN, her başvuru için 227 bin dolarlık değerlendirme ücreti alıyor. Riskli veya daha karmaşık başvurular için bu ücret daha yüksek olabiliyor. İlginç bir başka ayrıntı da başvuruların zamanlaması. ICANN 15 haftalık bir başvuru süresi tanımasına rağmen taleplerin büyük bölümü son günlerde gönderildi.