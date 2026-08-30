İnternette yeni dönem: 1600’den fazla yeni uzantı geliyor

Başvuruların tamamı henüz açıklanmış değil. Buna rağmen bazı şirketler ve kuruluşlar kendi taleplerini erkenden duyurmaya başladı. Link Freedom Group, başvuru sürecinde 316 farklı alan adı uzantısı için talepte bulunduğunu açıkladı. Bu listede .slop, .token, .agentic ve .agi gibi yapay zeka ve teknolojiyle bağlantılı ifadeler bulunuyor. Diğer başvurularda ise .hype, .therapy, .tea ve .itiswhatitis gibi farklı kelimeler yer alıyor. Başvuruların tamamı kabul edilmeyeceği için internetin son halinin nasıl görüneceği ancak değerlendirme sürecinin ardından netleşecek. Yeni uzantıların ortaya çıkması, internetin ilk dönemlerindeki .com, .org ve .net ağırlıklı yapının da oldukça değiştiğini gösteriyor.