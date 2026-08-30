Uzayda trafik alarmı
Alçak Dünya yörüngesindeki uydu ve uzay enkazı yoğunluğunun hızla artması, bilim insanlarını alarma geçirdi. Uzmanlar, olası büyük çarpışmaların zincirleme şekilde yeni enkazlar oluşturabileceğini ve bu sürecin bazı yörünge bölgelerini uzun süre kullanılamaz hale getirebileceğini belirtiyor. Uzay uzmanları, alçak Dünya yörüngesindeki uydu ve uzay enkazı sayısının giderek artmasının, uyduların parçalanmasına ve daha fazla enkazın ortaya çıkmasına neden olabilecek çarpışma riskini yükselttiği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre bu senaryo, yörüngenin bazı bölümlerini kullanılamaz hale getirebilir.