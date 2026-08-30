Uzayda trafik alarmı

Uzmanlar, çarpışmaların şimdiye kadar nadir görülmesine ve uzayda takip edilen cisimler arasında yalnızca dört çarpışma kaydedilmesine rağmen, mevcut büyümenin sürmesinin uydu trafiğini yönetmeyi zorlaştıracağı konusunda uyarıyor. 2009 yılında Iridium şirketine ait bir uydu, kullanım dışı bir Rus uydusuyla çarpışmıştı. Çarpışma sonucunda her biri en az 10 santimetre büyüklüğünde yaklaşık 1800 enkaz parçası oluşmuş ve bu parçalar diğer uydular için tehdit hâline gelmişti.