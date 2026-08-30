Tüm gözler Galatasaray'da kalede artık: Günay, Uğurcan ve Jankat...

Jankat maçtan sonra da şu ifadeleri kullandı: "İyi bir rakip vardı karşımızda. Uzun toplarla oynadılar. Maçın başında alışamadığımız için adaptasyon süreci oldu. Toparlanınca daha rahat bir oyun oynadık. İkinci topları da aldık. İlk resmi maçımda arkadaşlarım beni motive etti, onurlandırdılar. Elimden geleni vermeye çalıştım. Taraftarımıza, takımımıza teşekkür ederim. 3 puan önemliydi. Ben kendimi hazır tutmalıyım. Bugün bir şans doğdu. Bu şekilde olmasını istemezdim. Uğurcan abi sakatlık hissetti. Takımımız dediğim gibi bana çok yardımcı oldu. Elimden geleni yaptım. Hatalarımıza bakacağız, ders çıkaracağız."