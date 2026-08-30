Tüm gözler Galatasaray'da kalede artık: Günay, Uğurcan ve Jankat...
Göztepe maçında kaleye geçen Jankat'ın performansı 'eh işte' dedirtecek cinsten...
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Göztepe maçında kaleye geçen Jankat'ın performansı 'eh işte' dedirtecek cinsten...
Günay Güvenç'ten 2. kaleciliği alan Jankat Yılmaz, Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasıyla Göztepe karşısında 90 dakika sahada kaldı. Kötü değildi ancak yakın zamanda Uğurcan'ı kesip 1. kaleci olabilecek bir performans sergilemedi.
Günay Güvenç tam da lig başlayacağı sırada sakatlandı. Eldivenleri "2. kaleci olmazsam giderim" diyen Jankat'a kaptırdı. Genç kaleci, Göztepe karşısında son anda sakatlanan Uğurcan'ın yerine 11'de başladı. Çok parlak bir maç çıkarmadı ancak taraftara müjde, "Çok ciddi bir şey yok" diyen Uğurcan'dan geldi.
Kalesine gelen şutlarda 2 kurtarış (ikisi de ceza sahası içinden) yaparken -0.35 "engellenen gol" verisiyle karşılaştı. Bu tablo, kalesinde gördüğü 2 golün xG riskinin toplamda 2'den az olduğunu ve yenilen gollerde refleks ile açı kapatma bazında ekstra bir müdahale farkı yaratamadığını gösterdi.
Göztepe karşısında 8 sahipsiz top kazanma yaptı. Savunma arkasına sızan topları toplamada ve süzülen sahipsiz topları kontrol altına almada uyanık ve hareketli bir tablo çizdi; bu artı hanesine yazıldı. 48 kez topla buluşarak oyun kurulumunda aktif bir seçenek oldu. 42.9 metre toplam taşıma mesafesi ve 28.2 metre ilerleme ile kale çizgisinde çakılı kalmadığını, ayağıyla da oyuna katıldığını kanıtladı. 18 top kaybı bir kaleci için oldukça yüksek. Bu kayıpları Göztepe’nin ön alan baskısı altında ve rakip sahaya gönderilen riskli uzun pas denemelerinde yaşadı. Ayağını daha verimli ve risksiz kullanması gerekiyor.
Jankat maçtan sonra da şu ifadeleri kullandı: "İyi bir rakip vardı karşımızda. Uzun toplarla oynadılar. Maçın başında alışamadığımız için adaptasyon süreci oldu. Toparlanınca daha rahat bir oyun oynadık. İkinci topları da aldık. İlk resmi maçımda arkadaşlarım beni motive etti, onurlandırdılar. Elimden geleni vermeye çalıştım. Taraftarımıza, takımımıza teşekkür ederim. 3 puan önemliydi. Ben kendimi hazır tutmalıyım. Bugün bir şans doğdu. Bu şekilde olmasını istemezdim. Uğurcan abi sakatlık hissetti. Takımımız dediğim gibi bana çok yardımcı oldu. Elimden geleni yaptım. Hatalarımıza bakacağız, ders çıkaracağız."
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