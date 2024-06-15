Bakan Fidan'dan nükleer silah uyarısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde hitap etti.

Fidan açıklamasında, ''21. yüzyılda bu trajedinin daha da kötüleştiğini görüyoruz. Savaş devam ettikçe iki önemli riskin artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu savaş coğrafi olarak Ukrayna'nın da ötesine geçebilir. Şimdiden fay hatlarının derinleştiğini görüyoruz. Kutuplaşmanın daha da körüklendiğine şahit oluyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu çatışma bir savaştan daha fazlasına dönüşebilir. Kitle imha silahları içeren bir risk karşımızda. Bu riskleri önlemek ve savaşa son vermek için toplanmış bulunuyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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