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Gündem Bakan Fidan'dan Filistin diplomasisi
Gündem

Bakan Fidan'dan Filistin diplomasisi

Yeniakit Publisher
2024-05-10 07:48:00 -
Bakan Fidan'dan Filistin diplomasisi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Ankara, ateşkes ve insani yardım çabalarına hız verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son 3 haftada 3 ayrı ülkeye Gazze odaklı ziyaret düzenledi, zirvelere katıldı. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştiren Fidan, Türkiye'de de önemli isimleri ağırladı.

Türkiye, Gazze'de ateşkes ve insani yardım için devrede. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Fidan, Gazze gündemiyle son 3 haftada 3 ayrı ülkeye gitti. Nisan ayının ilk yurt dışı ziyareti Katar'aydı. Önce Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdülrahman El Sani ile görüştü.

Bölgede Katar kadar önemli bir diğer ülke Mısır. Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'yi İstanbul'da ağırladı.

Bakan Fidan, nisan ayının sonunda rotasını İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısı için Riyad'a çevirdi. ABD, Suudi Arabistan, Katar, Norveç, Yemen, Ürdün Dışişleri Bakanı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Gazze Temas Grubu üyesi olan Endonezya'nın Dışişleri Bakanı'nı ise Ankara'da konuk etti.

Gazze trafiği mayıs ayında da yoğun. Fidan, 4 Mayıs'ta İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Gambiya'ya gitti. İran, Pakistan ve Fas Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi.

7 Mayıs'ta ise Kuveyt Dışişleri Bakanı Ankara'daydı.

Tüm bu görüşmelerde Bakan Fidan hem insani hem bölgesel felakete dikkat çekti. Sorunun, uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesine oturtulması gerektiği mesajını verdi.

 
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