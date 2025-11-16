Bakan Fidan: Türkiye, şartlar oluşursa Gazze’ye asker göndermeye hazır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü ve Türkiye’nin olası rolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, gerektiği takdirde Türkiye’nin bölgeye asker göndermek dahil tüm sorumlulukları üstlenmeye hazır olduğunu belirtti.

Planlanan istikrar gücüne dair teknik hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Fidan, “Bu yapının hangi yetkilere sahip olacağı ve nasıl işleyeceği konusunda uluslararası hukuk metni niteliği taşıyacak bir karar taslağı üzerinde çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Gazze’de üstlenebileceği role dair değerlendirmelerde bulunan Fidan, “Gerekli şartlar oluşursa Türkiye elini taşın altına koymaktan kaçınmayacaktır.

Asker gönderme dahil üzerine düşen her görevi yerine getirmeye hazırdır. Bu, uluslararası topluma verdiğimiz en net mesajlardan biridir” dedi.

GAZZE'DE GARANTÖRLÜK

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin de konuşan Bakan Fidan, Türkiye, Katar ve Mısır’ın sürecin başarıya ulaşmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Fidan, imzalanan deklarasyonun “klasik bir garantörlük” sağlamadığını ancak tarafların ateşkesin arkasında durmaya devam edeceğini vurguladı.

F-35 ALIMI VE CAATSA KISITLAMALARI

ABD ile ilişkilerin kritik başlıklarından biri olan F-35 ve CAATSA yaptırımları hakkında da konuşan Fidan, Trump yönetiminin yaptırımların kaldırılması için adım attığını söyledi.



“Sayın Trump, CAATSA’nın iki ülke arasında olmaması gerektiğini belirterek kaldırılması yönünde talimat verdi” açıklamasını yapan Fidan, çözüm için siyasi iradenin mevcut olduğunu ifade etti.

Fidan, “ABD’nin bu konuyu çözme niyeti var. Cumhurbaşkanımızın da ortaya koyduğu çözüm seçenekleri değerlendiriliyor. En kısa zamanda sonuç alacağımıza inanıyoruz” dedi.

SURİYE'DEKİ DURUM

Şam yönetimi ile YPG arasındaki görüşmelerin bölgesel gelişmeler nedeniyle kesintiye uğradığını belirten Fidan, önceliğin İsrail’in Suriye üzerinde tehdit olmaktan çıkarılması olduğunu söyledi.

Suriye’nin topraklarının bir bölümünün işgal altında olduğunu hatırlatan Fidan, “Bu işgalin sona ermesi gerekiyor.

Herkesin karşılıklı egemenliğe saygı duyduğu bir düzen kurulmalı” dedi.

Fidan ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve bazı isimlerin BM terör listesinden çıkarılmasını “önemli bir diplomatik adım” olarak niteledi.

GAZZE'DE PLANLANAN ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ

BMGK’de görüşülecek yeni tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planına destek vermeyi ve Gazze’de görev yapacak Uluslararası İstikrar Gücü’nün yetkilendirilmesini içeriyor.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelerin Gazze’de güvenlik ve yönetim görevini üstlenmesini öngörüyor; bu sürenin uzatılması da mümkün olacak.

İlk oylamanın gelecek hafta yapılması, ilk birliklerin ise ocak ayına kadar Gazze’ye sevk edilmesi planlanıyor.

ISF’nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücünün oluşturulmasına destek vermek bulunuyor.