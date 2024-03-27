Bakan Fidan PKK'lı teröristlerin nasıl bir yılan olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı açıklamada "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Şu mübarek Ramazan Ayı’nda, sizlerle Sarıyer’de buluşabilmek, ne büyük mutluluk.

Ev sahibimiz Karadeniz Vakfı’na, bizleri misafir ettiği için can-ı gönülden teşekkür ediyorum.

Burada, STK temsilcilerimizle, Sarıyerli kardeşlerimizle iftar sofrasında buluşmanın huzurunu yaşıyorum.

Sizlere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını arz ediyorum. Ev sahipliği için teşekkür ettim ama, Dışişleri Bakanlığı olarak biz, Sarıyer’de pek de misafir sayılmayız…

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Biliyorsunuz, Bakanlığımızın İstanbul Temsilciliği, buraya 10 dakikalık mesafede… İstinye sahilinde…

Dolayısıyla, bu güzel toplantıyı, bir komşu buluşması, bir hemşeri buluşması olarak da görebiliriz… Rabbim bu birliğimizi, birlikteliğimizi daim eylesin…

Çok değerli kardeşlerim, Devlet hayatında olsun, millet hayatında olsun, başarıya giden yol, birlik ve beraberlikten geçiyor.

Bir dava etrafında, kenetlenmekten geçiyor. Binlerce yıllık tarihimiz, şartlar ne olursa olsun bizlere, bir ve beraber olmayı öğütlüyor. 20 yılı aşkın süredir, devletimizin, milletimizin birliğini ve bekasını ilgilendiren görevlerde bulunmuş bir kardeşinizim.

Bu mücadelede hep şunu gördüm; Biz ecdadımızın birlik öğüdünü ne zaman tuttuk; o zaman başardık, başarıyoruz.

Ancak bu birlik kendiliğinden olmuyor, kolay sağlanmıyor… Cumhurbaşkanımız recep tayip erdoğan, bu milletin bütün kahramanlarını, bütün neferlerini, büyük ve güçlü Türkiye davasında birleştirdi!

21 yıldır O’nun liderliğinde verilen mücadele sayesinde, siyasetin ve toplumsal hayatın her alanında, vesayetin zincirlerini kırdık.

Ülkemizin kalkınmasını sağladık. Milli savunma sanayiinde yepyeni bir çığır açtık. Enerji güvenliğimizi sağlama aldık. Sadece bunlar mı? Elbette değil.

Medeniyet değerlerimizi esas alan vizyonumuzla, Türk Devletleri Teşkilatı’nı kurduk.

Yenilikçi diplomatik girişimler geliştirdik.

İsrail’i vahşetiyle bir başına bırakan, uluslararası bir baskı oluşturduk.

Eşi benzeri görülmemiş başarılar kazandığımız bir diğer stratejik alan ise, terörizmle mücadele oldu. Vizyoner liderlik, artan milli kabiliyetlerle birleşince; PKK’sından FETÖ’süne, DHKP-C’sinden DEAŞ’ına, bütün terör örgütlerinin belini kırdık. Sizlerin desteğiyle.

Gelinen noktada, hamdolsun, terör odaklarına alan da bırakmıyoruz; nefes de aldırmıyoruz; göz de açtırmıyoruz!

Terör örgütleri şimdi Türkiye’de kendilerine yaşam alanı bulamayınca, çareyi dışarıda arıyorlar.

Bazı komşularımızda ve diğer ülkelerde konumlarını tahkim etme derdine düştüler.

Bizim duruşumuz, tavrımız çok net: Arkasında kim olursa olsun, Irak’tan Suriye’ye uzanan bir terör koridoru kurulmasına asla izin vermeyeceğiz!

Milli güvenliğimizi ilgilendiren her konuda gerekli her tür önlemi aldık, alıyoruz, alacağız.

Bunun için de kimseden icazet beklemeyeceğiz. Yeni dönemde, komşularımızla dayanışma içinde, bölgesel sahiplenme ruhuyla, terör belasının kökünü tamamen kurutmaya kararlıyız.

Artık komşularımızın ve bazı müttefik ülkelerin şunu çok iyi idrak etmeleri gerekiyor:

Topraklarınızda bulunmasına izin verdiğiniz, göz yumduğunuz terör örgütleri bir gün gelir size de bela olur.

Bunu yıllardır söylüyoruz. Nitekim, dediğimiz çıkıyor. Son günlerde Avrupa’da yaşananlar ibret verici.

PKK militanları Belçika’da iki ayrı şehirde vatandaşlarımıza alçakça saldırdılar. Durumu öğrenir öğrenmez, hemen devreye girdik.

Ankara’da ve Brüksel’de girişimde bulunduk, Belçika makamlarının süratle harekete geçmesini istedik.

Ben aynı gece Belçikalı mevkidaşımı aradım. Hassasiyetimizi ve beklentilerimizi vurguladım. Diplomatlarımız ivedilikle bölgeye intikal ettiler. Olaylardan etkilenen vatandaşlarımızla ilgilendiler.

Hamdolsun, vatandaşlarımızın sağduyusu ve Belçika makamlarının müdahalesi sayesinde, olaylar büyümeden kontrol altına alındı. Yaralanan kardeşlerimiz oldu. Acil şifa diliyoruz. Durumlarını yakinen takip ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat aradılar; geçmiş olsun dilediler. Devletimizin ilgi ve desteğini en üst makamdan ifade ettiler. Fransa’da da benzer provokasyon girişimleri oldu.

Dün akşam da Almanya’da, Hannover Başkonsolosluğumuza baltalarla saldıracak kadar azdılar.

Ankara ve Berlin’de gerekli girişimleri hemen yaptık. Saldırganların adalet önüne çıkarılmasını beklediğimizi söyledik.

Yaşanan son olaylar şunu gösteriyor: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor…

Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor… içiniz ferah olsun!

Türkiye Cumhuriyeti bütün güç ve imkanlarıyla sizlerin arkasındadır!

Teröristlerin, ırkçıların, Türk ve İslam düşmanlarının sizlere zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz!

Çok değerli kardeşlerim, Bugüne kadar yaptıklarımız bize asla yetmemeli.

Türkiyemizi daha da güçlendirmek, daha da ileriye götürmek için çok daha fazla ter dökmeli, çok daha fazla mücadele etmeliyiz. Bu mücadele sadece ulusal seviyede verilmiyor.

Topyekün şahlanış diyorsak, yerelden-küresele, her alanda şahlanış diyoruz. İşte 31 Mart seçimleri bunun için bir şans.

Sizlerle buluşmadan evvel Pendik ve Sarıyer’de hemşerilerimizle buluştuk; tespitlerde bulunduk.

Sarıyer için, İstanbul için, Türkiye için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun.

İşte Hüseyin Coşkun kardeşimiz, sizden yetki istiyor. Hüseyin kardeşim doğma büyüme, Sarıyer’in çocuğu. 2003’ten bu yana bilfiil Sarıyer’de yerel siyasetin içinde oldu.

Dinamizmi, eğitimi ve vizyonuyla Sarıyerimize büyük katkılar sağlayacağını daha şimdiden ortaya koydu. Biz, Hüseyin Coşkun kardeşimizi sizlere emanet ediyoruz! Murat Kurum kardeşimizi sizlere emanet ediyoruz.