Bakan Fatih Dönmez Karadeniz gazı için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile bir araya gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dönmez, burada yaptığı açıklamada, en büyük projelerden Karadeniz doğal gaz sahasında olduklarını belirterek, tesiste Karadeniz'den çıkan gazı işlemek üzere kurulmuş inşaatın devam ettiğini dile getirdi.

En son 2 hafta önce bir grup gazeteciyle buraya geldiklerini hatırlatan Dönmez, TBMM Enerji Komisyonu üyelerini ağırladıklarını belirtti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

"Sahada, o tarihlerde aşağı yukarı yüzde 80 mertebesinde olan karadaki yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı yüzde 90'lara çıkmış durumda. Deniz tarafında da şu anda 50'ye aşkın gemimizde yapım çalışmaları devam ediyor. Deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlandı. Orada artık test çalışmalarına başlıyoruz. Artık 100. yılımıza da girdik. Daha önce de söylediğimiz gibi hedefimiz; bir aksilik çıkmadığı takdirde mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp Karadeniz'in altındaki gazı milletimize sunmak."

Bakan Dönmez, çalışmalar hızlandıkça istihdam ettikleri çalışan sayısının da doğal olarak artığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"O tarihte toplam karada ve denizde 7 bin 500-8 bin kişi çalışıyordu. Şu anda sadece karada çalışanların sayısı 7 bine yaklaştı ve 2 bin 500 civarında da deniz tarafında çalışanımız var. Onlarla artık 9-10 bin bandına doğru süratle ilerliyoruz. Tam pik dönemdeyiz. Artık yaptığımız çalışmaların test ve deneme çalışmaları yapılacak ve tamamlanacak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok uzman, sahada daha fazla hizmet vermeye başlayacak."

"2,5 yıldır hummalı bir çalışma var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ da yaklaşık 2,5 yıldan beri bu alanda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yapılan testlerin ardından gazın milletle buluşacağını dile getiren Dağ, "Bu aşamaya kadar olan hummalı çalışmalarından dolayı Bakanımızı, Bakanlığımızı, TPAO Genel Müdürümüz ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçteki çalışmalar için de başarılar diliyorum" dedi.

Dağ, güçlü irade, güçlü liderlik, güçlü hükumet sistemi ve güçlü bir devletin ne anlama geldiğini çok net şekilde gördüklerini vurgulayarak, "Bu doğal gazın çıkarılıp milli sisteme getirilmesi, bir milli şirket tarafından, TPAO tarafından yapılması dahi başlı başına gerçekten üzerinde durulması gereken, ifade edilmesi gereken bir nokta" ifadesini kullandı.

"Karadeniz gazi enerjide dışa bağımlılığı azaltacak"

"Türkiye Yüzyılı"na işaret eden Dağ, Karadeniz gazının enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını vurgulayarak, "Bu, bize çok büyük katma değer sağlayacak. Üretimde bize ciddi anlamda yol sağlayacak bir imkan ortaya koyacak. Türkiye Yüzyılı'na katkılarından dolayı Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah 2023 Mart'ında burada açılış yapmayı Rabbim bize nasip etsin" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez ve beraberindekiler, daha sonra sahada incelemelerde bulundu.