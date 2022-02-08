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Gündem Bakan Fatih Dönmez Isparta açıklaması
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Bakan Fatih Dönmez Isparta açıklaması

Isparta'da konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kentte fatura tahsilatının bir ay ertelendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 16:24:00 -
Bakan Fatih Dönmez Isparta açıklaması

Isparta'da günler süren elektrik kesintilerinin ardından hala 7 köye elektrik verilemiyor. 10 yıllık arızanın tek günde yaşandığını söyleyen Bakan Dönmez son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'taki son durumu açıkladı.

Bakan Dönmez, "Sahada çalışan 563 personel var. Şu anda 7 köydeki kesintinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kentte 61 jeneratörle de kesintilere müdahale edildi" dedi

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