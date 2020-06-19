Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Tüm belediye başkanlarından talep etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belediye başkanlarından özel bir istekte bulundu. Bakan Koca, cumartesi günü yapılacak sınav sebebiyle, otobüs seferlerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette tutulmasını talep etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız" ifadelerini kullandı.