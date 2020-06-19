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Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Tüm belediye başkanlarından talep etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında belediye başkanlarından özel bir istekte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:28:00 - 2020-06-19 13:33:31
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması! Tüm belediye başkanlarından talep etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belediye başkanlarından özel bir istekte bulundu. Bakan Koca, cumartesi günü yapılacak sınav sebebiyle, otobüs seferlerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette tutulmasını talep etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hatice

Bakin yarin mutlaka goreceksiniz chp li buyuksehir belediyeleri kisitlamaya gider bahanelerinide hazirlarlar cunku adamlar ak parti ne isterse onun tersini yaparlar
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Oldu Canım

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