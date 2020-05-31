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Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan Kovid-19 tedavisi gören hemşirenin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

"Kovid-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı" - "Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-31 16:49:50 -
Bakan Fahrettin Koca'dan Kovid-19 tedavisi gören hemşirenin sağlık durumuna ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hemşire Dilek Akçabelen'in yaşam mücadelesinin devam ettiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından hemşire Akçabelen'in sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Dilek hemşirenin yakınlarının üzüntüsünün dün biraz daha arttığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"Kovid-19'a karşı yaşam mücadelesini 11 Nisan'dan bu yana sürdüren Dilek Akçabelen hakkında maalesef teyit edilmemiş, yanlış bir haber yayıldı. Durumu öncekinden ciddi, ama kalbi hayatla bağını her şeye rağmen koruyor."

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